Una agenda repleta en fiestas

Para todos los gustos y durante todas las navidades. Así de completa y repleta está la agenda cultural para los próximos días, por lo que los amantes de la música pueden disfrutar de diferentes conciertos y espectáculos musicales con artistas que llegan desde diferentes puntos de España.

La Cueva del Jazz en Vivo tiene una oferta que pasa por el rock, con los zamoranos Greenblues hoy jueves a las 22.30 horas, con sus ritmos bailables, presumiendo de un potente directo. La agenda continúa con el soul de Freedonia mañana viernes, a las 23.30 horas. Un grupo que ha visitado la ciudad en anteriores ocasiones y que es toda una referencia en su estilo, con una vocalista única, acompañada de ocho músicos llenos de creatividad y un directo demoledor, presentando su último trabajo "Conciencia'. El rock volverá a La Cueva el sábado con La Milker Band, una de las bandas zamoranas actuales con más personalidad.

La música tradicional también tiene cabida en estas fechas y la Asociación de Tamborileros de Zamora presenta mañana viernes su concierto de Navidad, a partir de las 20.30 horas en el Teatro Elvira Fernández, con entrada libre. Los tamborileros estarán acompañados de jóvenes artistas como la toresana Alicia Fernández, el cantautor Cacia, la zamorana Lucía Gonzalo, el pianista Mario Hernández y el percusionista Diego Rubio. Todos ellos cuentan con un gran bagaje sobre el escenario y crearán una atmósfera musical única, que aunará tradición y frescura.

Más tarde, a las 21.30 horas, el Avalon acoge la octava edición de "When We Were Kings...Special 90's Night!", donde artistas zamoranos de diferentes formaciones interpretarán canciones de los años noventa en directo, para continuar con una sesión dj a cargo de PigManStar con temas de la misma época. La entrada es gratuita, pero se recogen donativos con destino al Banco de Alimentos de Zamora.

Por último, la oferta del Teatro Ramos Carrión pasa por el concierto del grupo local Vandalia Trío, este viernes, a partir de las 20.30 horas, para presentar su espectáculo "Origen". Se trata de un trabajo multidisciplinar que fusiona diferentes estilos musicales, desde los acordes renacentistas hasta la música electrónica, con lo que crea un nuevo sonido dentro del panorama actual, con una influencia llegada de diferentes estilos como el jazz, el rock, el funky, los ritmos latinos e incluso el flamenco.

El sábado 28, en doble sesión –19.00 y 22.30 horas– llega a Zamora "La fuerza del destino", un espectáculo homenaje a la mítica banda de los 80 Mecano, a través de un musical en gran formato y en directo. El montaje comenzó su gira en 2013 y ha regresado a los escenarios seis años después, para recorrer primero España y luego Hispanoamérica. Con 18 artistas sobre el escenario, combina cuerpo de baile con vocalistas y banda en directo.