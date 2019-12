"Las enfermedades neurológicas van a ser el mayor problema de la sociedad europea"

Hablar con Elena Bécker-Barroso es hacerlo con una auténtica experta en el campo de la neurología. No en vano, tras realizar su tesis en la Universidad de Salamanca, viajó a Estados Unidos, donde estuvo varios años ampliando sus estudios. Regresó a Europa y se instaló en Londres, donde ahora es la editora jefe de una de las revistas de investigación más importantes de sector, The Lancet Neurology. Zamorana de nacimiento, Bécker-Barroso acaba de ser nombrada doctora Honoris Causa por la universidad británica de Exeter.

–Acaba de ser distinguida doctora Honoris Causa en Reino Unido. ¿Qué supone recibir un reconocimiento de esta categoría?

–Es un honor que he recibido de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad de Exeter, que incluye la especialidad de Biología, el área en la que me licencié en 1992. Realmente, es un gran orgullo conseguir otro doctorado, que se suma al que logré con la tesis que realicé en Salamanca en 1997 sobre Microbiología. Es un reconocimiento a la institución que represento como editora de la revista The Lancet Neurology, una publicación académica que supone un punto de encuentro para la comunidad científica, un lugar donde se discuten asuntos controvertidos y se anuncian las novedades en este campo.

–¿Cómo acabó siendo editora jefe de esta publicación tan prestigiosa?

–Por avatares de la vida. Cuando uno acaba una tesis doctoral, en mi caso centrada en un asunto muy científico con poca aplicación en temas industriales o farmacéuticos, la manera de desarrollar una carrera científica era hacer un posdoctorado en el extranjero. En esos años, en 1997, España estaba bastante atrás en el campo en el que me había centrado, la Biología Molecular, aunque había muy buenas cabezas. Una gran generación como la de Dionisio Martín Franca, que también es zamorano y un científico de pro. Mi camino fue irme a Nueva York, a la Facultad de Medicina de la universidad de esta ciudad, donde seguí formándome. Allí estuve 5 años. Tuvo lugar entonces una serie de avatares personales y políticos. Cayeron las Torres Gemelas, a lo que se sumó un problema familiar, así que tuve que decidir si quedarme en Estados Unidos o volver a Europa. La situación sociopolítica era un tanto desagradable y quería estar más cerca de España, así que consideré que Londres era un buen sitio donde instalarme, con importantes oportunidades laborales. Fue entonces cuando me inicié como investigadora para el Medical Research Council, la institución más potente de investigación médica. Tenía entonces 33 años y quería cambiar de ámbito. Y es que la vocación científica resulta muy parecida a la vocación artística: es muy potente.

–¿Siempre ha sentido esa vocación científica?

–Lo cierto es que no la sentía, aunque suene raro. Toda mi vida ha estado muy dividida vocacionalmente entre las ciencias y las humanidades, en el aspecto más histórico-filosófico de lo que es la ciencia, su impacto social, sus efectos y el análisis de su metodología. Intenté explorar otros caminos. Estando en Londres fue relativamente fácil, porque es el centro de la investigación. De hecho, la gran industria de la publicación científica europea está en la capital británica.

–Y¿cómo es el panorama de la investigación científica en España?

–Realmente, ahora mismo no sabría decirlo porque no trabajo allí desde hace años. Aunque sí puedo afirmar que la investigación básica en nuestro país, sobre todo la neurociencia, ha tenido siempre una grandísima tradición, porque España fue el país que descubrió la neurona con Ramón y Cajal. A partir de ahí, se creó una escuela de pensamiento y de formación que nos incluye a todos, que somos herederos del trabajo de los pioneros y sus sucesores. Luego llegaron los problemas económicos, con una crisis que ha hecho que se dedicara menos dinero a este ámbito. Sin embargo, continúa habiendo puntos de referencia muy importantes como el Instituto Cajal en Madrid o el Instituto de Neurociencias de Alicante, que son centros de excelencia mundial.

–Y en el caso de las mujeres científicas se suele hablar de un techo de cristal que frena su desarrollo laboral frente a los hombres, ¿cuál es su análisis personal?

–Si dijera que ha habido hombres que me han tratado mal, que se han inmiscuido en mi trabajo, mentiría. Todos los hombres con los que he trabajado me han considerado de igual a igual, me han apoyado cuando tenían que hacerlo, me han criticado cuando debían, pero siempre se han dirigido a mí con mucho respeto. Parece, en todo caso, que esa no debe de ser la experiencia que tienen otras mujeres. Es cierto que durante la ceremonia en la Universidad de Exeter se enfatizó el hecho de que era una mujer. Quiero pensar que ser hombre o mujer es algo irrelevante. Por otro lado, soy una mujer sin hijos porque he puesto toda mi vida, mi énfasis personal, en mi carrera. En el momento en el que me di cuenta de que había otras cosas en la vida, ya era demasiado tarde. Si acaso, invitaría a otras mujeres a que no siguieran mi ejemplo en este sentido.

–Hace poco falleció una de las investigadoras más reconocidas del panorama científico español, Margarita Salas. ¿Qué papel juegan figuras como la suya a la hora de abrir caminos a otras mujeres en este ámbito?

–Margarita fue una pionera que hizo mucho en su momento, aunque he de decir que cuando era estudiante de doctorado había mujeres en ciencia de la calidad de Margarita Salas. También he de reconocer que había compañeras en mi departamento, que dirigía Julio Rodríguez Villanueva y su mujer, tan buena científica como él. Allí jamás sentí rechazo. En aquel momento, más de la mitad de los estudiantes éramos mujeres. Qué en la actualidad, 25 años después, se ponga el énfasis en ciertos temas me sorprende. Porque, ¿cómo ha podido ser que yo no me haya sentido discriminada y que dos décadas después las mujeres se sientan así?Algo ha ido mal, me pregunto qué ha hecho mi generación.

–En su revista, donde es editora jefe, publican investigaciones sobre el campo de la neurociencia¿Hacia dónde se dirige ahora la investigación en este área?

–Ahora mismo, los avances en el campo de la ciencia son espectaculares, extraordinarios. El primero que quiero reseñar, y con el que muchos estarán familiarizados, es el que que se ha producido en los últimos tiempos en los tratamientos del ictus. Hace solo diez o quince años, el ictus era una sentencia de muerte. Hoy por hoy, si un paciente con esta enfermedad llega a una unidad médica en un periodo de seis horas, en general, es tratable y la persona sobrevive y lo hace en buenas condiciones. Es casi milagroso. Esto supone un avance grandísimo porque la enfermedad cerebrovascular tiene una gran prevalencia entre la gente más mayor. Las dolencias neurológicas son, en general, enfermedades de las personas con edad más avanzada. Las patologías cerebrovasculares y también las demencias, como el Alzhéimer. Aún no lo estamos viendo en la medicina clínica, pero los tratamientos que se están desarrollando tardarán poco en tener efectos prácticos. Así que en un breve periodo de tiempo seremos capaces de retrasar los problemas cognitivos y de memoria. A lo mejor no curarlo del todo, pero sí retrasar los efectos sustancialmente, de tal forma que si una persona está empezando a tener Alzhéimer con 85 años, lo desarrolle con 95, con lo que tendrá una vida larga y más feliz.

–Uno de los problemas a los que se enfrenta la sociedad española, y también la europea, es el envejecimiento de la población...

–Efectivamente. Por eso creo que es el campo, desde mi punto de vista, del futuro. La evidencia epidemiológica nos dice que las enfermedades neurológicas van a ser el mayor problema de las poblaciones europeas contemporáneas y lo van a seguir siendo en los próximos 20 o 30 años. Y más en provincias como Zamora o en Castilla y León, donde su incidencia es muy notable por este proceso de envejecimiento. La neurociencia es un campo clínico muy amplio y esencial porque se refiere al cerebro, que es el órgano que nos define como ser humano. Cuando una persona padece una enfermedad neurológica y pierde su capacidad de decisión y de memoria, se trata de aspectos tan esenciales de lo que es un ser humano que implican de alguna forma que desaparezca la persona que conocimos. La enfermedad es terrible. Seguir como lo hago yo, el progreso que los neurólogos están llevando a cabo, aunque sean pequeños pasos, es muy gratificante.

–¿Esto quiere decir que la investigación está en el camino correcto hacia una solución no muy lejana?

–Ya hay tratamientos que hace 20 años resultarían milagrosos. Cuando una persona entra inconsciente en una unidad de ictus, en un quirófano, y le aplican trombólisis, que aquel ser humano casi resucite, es digno de ver y alabar. Ha cambiado mucho en pocos años. Pienso, por ejemplo, en el tratamiento del Parkinson, una enfermedad con una gran prevalencia entre gente mayor y donde hay neurólogos pioneros en España que han cambiado el tratamiento. He visto a pacientes antes y después de la neurocirugía de Parkinson avanzado, y el resultado es casi mágico, increíble. Se pasa de ver a un paciente que es incapaz de beber un vaso de agua por la agitación y el temblor que padece, a una persona, tras la operación, que puede volver a comer, beber y peinase. Avances espectaculares que se han vivido en los últimos 10 años, que en realidad no son nada en el campo de la medicina. Estamos en el camino correcto. En los próximos 10 años, asistiremos a cosas increíbles porque hay proyectos neurocientíficos en Estados Unidos y en Europea muy potentes que van a acelerar el conocimiento de una manera que es difícil predecir. Pero estoy segura de que van a ser espectaculares y muy esperanzadores.

–En la revista en la que trabaja, ¿cuál es el peso de las investigaciones españolas?

–Realmente no muchas, aunque me gustaría que fueran más. En España hay una neurología de un nivel monumental. Trabajo muy de cerca con investigadores del Hospital Clinic de Barcelona, que se considera uno de los mejores de todo el país en lo que a investigación se refiere y con un nivel extraordinario. También en Madrid, en Sevilla, en Santander...

–¿Hay que borrar entonces esa idea de algunos de que en España hay un déficit de investigación?

–El nivel de los investigadores en España es muy alto, aunque eso no quiere decir que no haga falta un esfuerzo porque siempre se dedica poco a la investigación si se la compara con otras áreas. Y no es por la falta de calidad del personal. Esa es la tragedia, la de los recursos humanos echados a perder. España crea profesionales que se desaprovechan porque tienen que irse fuera, aunque es cierto que algunos apuestan por quedarse. Y los que lo hacen, están al primer nivel en lo que a práctica clínica y a investigación se refiere. Pero los recursos son los que son... De hecho, se demuestra una y otra vez que los investigadores españoles, cuando se les da la oportunidad, con buenos recursos o incluyéndolos en redes de investigación europeas e internacionales, hacen un trabajo espectacular. Investigaciones, que como digo, serán muy útiles a nivel social por el envejecimiento y porque además una de las causas de la falta de calidad de vida en las personas mayores son los problemas neurológicos.