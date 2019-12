Pedraza entona la Navidad tradicional

"La Navidad era, para cualquier niño de Zamora y su provincia de hace 80 años, algo más que una fiesta tradicional; el frío y la poca faena en el campo durante esta época del año reunía entorno a la lumbre a todos los familiares que aprovechaban para cantar y contar historias", compartió ayer el músico Luis Antonio Pedraza Castro en su pregón de Navidad pronunciado en el paraninfo del Colegio Universitario y que despide las sesiones del Club de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA hasta el próximo año.

El folclorista realizó una aproximación a las festividades navideñas desde sus "experiencias personales y, sobre todo, en el conjunto de saberes musicales aprendidos, a través de la trasmisión oral y la memoria colectiva".

El pregonero manifestó que en Zamora "somos unos afortunados por todo el encanto que poseen nuestras iglesias, calles y plazas y considero que no debemos dejar perder estas tradiciones navideñas basadas en las relaciones interpersonales, no solo enfocarlas para los turistas que se acercan a nuestra ciudad en estos días, como hacen en otras ciudades escaparate, sino para que lo disfrutemos también los que vivimos aquí". Además, desde su punto de vista "la belleza de nuestra ciudad es propicia para disfrutar, caminar y acompañar a los más pequeños, protagonistas de la Navidad, a visitar el impagable trabajo que llevan a cabo los belenistas y voluntarios". En este sentido, ahondó que " muchas personas anónimas que colaboran de manera altruista en comedores sociales u organizaciones que mejoran la Navidad de muchos de nuestros vecinos" y a los zamoranos que por diferentes motivos, "estarán fuera y no podrán vivirlas con intensidad junto a sus familias" y mencionó que la Navidad también "es un momento para rememorar a todos aquellos seres queridos que se nos fueron, y cuyo recuerdo permanece vivo en nosotros".

El músico en su intervención puso en valor las muchas fiestas de invierno concentradas en el período navideño desde las múltiples mascaradas, los autos de Navidad, las pastoradas y corderas, recuperados en muchas poblaciones en los últimos años, sin olvidar, "la figura del pastor como generador de cultura en los pueblos".

Luis Antonio Pedraza Castro, que dedica su vida a la enseñanza, la interpretación y a la divulgación de la música tradicional del noroeste de la Península Ibérica, compartió con el auditorio el sentir de un músico en las fechas que nos acercamos a vivir. "La Navidad, para muchos de nosotros que nos dedicamos a la música, comienza mucho antes que para el resto de personas ya que, tenemos que seleccionar, preparar y ensayar todo el repertorio de villancicos para los conciertos de Navidad previstos y esto te hace vivirla con más intensidad, sí cabe", señaló.

El director musical de la Asociación de Tamborileros zamoranos y miembro también de La Musgaña entremezcló la palabra con la interpretación de una selección de piezas muy vinculadas a la Navidad. Así con múltiples instrumentos propios de la música tradicional, y explicando características de los villancicos y su tipología en la provincia zamorana, deleitó a los presentes con, entre otras piezas, "Tonada de aguinaldos" de Bermillo de Sayago, "los Reyes" de la comarca de Sanabria, "Vamos compañeros vamos" de Belver de los Montes, población de la que desciende el pregonero, así como "Romance de la loba parda" y "Los doce romances" de Andavías y "Cordera-pastorada" de la localidad de Muelas del Pan.