El acusado de un abuso sexual sostiene en el juicio que la relación fue consentida

"Estaba sentada en el sofá, me agarró de las muñecas y me arrastró hasta la habitación. Me quitó el abrigo, la bufanda, me arrancó las botas y me bajó el pantalón mientras le decía que no quería hacerlo y que me respetara. Intenté que no me bajara las bragas, hasta que llegó un momento en que me rendí y le dejé hacer". Así relataba C.R.R. la presunta agresion sexual sufrida el pasado 4 de marzo de 2018 en casa de su presunto agresor, N.A.R.S., que se sentaba ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial imputado por un presunto delito de agresión sexual por el que Fiscalía y acusación piden para él seis años de cárcel.

Presunto agresor y víctima se conocían desde pocos meses antes, por mediación de una amiga común, L.G.F.. A mediados de febrero, empezaron a quedar los fines de semana, ya que él, camionero, pasaba los días de diario fuera de Zamora. Quedaron para pasear e ir al cine, pero una de las citas en que comieron juntos acabaron teniendo relaciones sexuales en casa de él. N.A.R.S. enviaba a C.R.R. continuos mensajes de amor, pero ella no estaba convencida, hasta que un día quedaron para hablar sobre su relación.

La mujer asegura que ella hubiera preferido un bar pero él la convenció para que subiera en su coche y fueran a su casa. Ella en todo momento le había dejado claro que no iba a tener relaciones. Una vez en el piso, según la versión de la mujer, él la forzó a mantener relaciones a pesar de su negativa y de hecho ni siquiera se llegó a desnudar más que de cintura para abajo, una vez que había dejado de oponer resistencia ante lo "enrabietado que estaba" y se dejó penetrar. Después la tuvo en la cama dándole abrazos antes de llevarla de nuevo en el coche a su casa.

La versión del acusado difiere en lo que sucedió dentro del piso, ya que él mantiene que las relaciones fueron consentidas, hasta tal punto que hubo sexo oral.

Al día siguiente la víctima habla con su amiga, L.G.F., a quien cuenta la relación que tenía con el hombre y lo sucedido la jornada anterior y es cuando se entera de que estaba manteniendo una relación paralela con esta otra mujer. El testimonio de L.G.F difiere en este punto, ya que asegura que su amiga le contó la relación que tenía con el hombre, pero no la presunta violación y le enseñó los cariñosos mensajes de WhatsApp que le mandaba él.

C.R.R. asegura que solo quería olvidarse del asunto y por eso se duchó y borró los WhatsApp , hasta que al día siguiente de hablar con su amiga le contó el caso a otro amigo, quien le dijo que lo sucedido era una violación y tenía que denunciarlo.

Así lo hizo, la Policía localizó al presunto autor de los hechos, que pasó un día en prisión, y este llamó a L.G.F en petición de ayuda, aunque en este momento la amiga no quiso saber nada del asunto. Posteriormente ambos retomarían la relación y de hecho en la actualidad son pareja.

Para fiscal y acusación los hechos están claros: hubo una agresión sexual, porque el hombre obligó a la mujer a mantener relaciones sin su consentimiento, cuando había dicho claramente que no quería. De hecho se lo contó a su amiga el día siguiente y a otro amigo después, que la convenció para denunciar.

Para la defensa, sin embargo, no queda acreditada la versión de la mujer y se apoya en el informe de la forense perito que calificó de "incongruente" el relato de la víctima. Se pregunta por qué se quitó ella misma la ropa, por qué se despidió con dos besos, o la razón por la que responde al WhatsApp enviado por el hombre por la mañana con un "muy bonito y buenos días a ti también" cuando supuestamente le había violado la tarde anterior.

La defensa cree que la denuncia viene a raíz de que C.R.R. se entera de que el hombre mantenía a la vez una relación con ella y su amiga, y de hecho le manda un WhatsApp en el que pone "Cabrón, falso, pero tú lo vas a pagar bien". La defensa argumenta que el hombre, que tiene dos hijos de sendas parejas anteriores, se lleva bien con ellas y nunca ha maltratado a nadie.