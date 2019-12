El nuevo contrato de basuras incluye una patrulla para la limpieza de las pintadas

Los pintamonas pueden tener los días contados. El Ayuntamiento de Zamora incluirá en el nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria una fórmula a través de la cual la adjudicataria se encargará de remozar cualquier fachada, tanto pública como privada –aunque siempre tras acuerdo con la comunidad de vecinos– que haya sido vandalizada a través de las pintadas. Esta problemática que sufre la capital es una de las grandes causas de enfado y también de impotencia por parte de la ciudadanía y por ello la administración local ha decidido tomar cartas en el asunto. La solución, sin embargo, no es fácil. La complejidad de pillar a los incívicos con las manos en la masa impide aplicar medidas drásticas y disuasorias. Además, Francisco Guarido ha afirmado que la videovigilancia no es una solución, por lo que apenas restaría minimizar los daños a hechos consumados.

El servicio más importante de cuantos se prestan por parte del Ayuntamiento de Zamora será el encargado de ir detrás de los vándalos arreglando lo que ellos han destrozado. Así lo ha adelantado Francisco Guarido, quien ha desvelado que esta es una de las novedades introducidas en el futuro contrato que saldrá adelante en 2020 tras más de cinco años en situación de caducidad. "Está contemplado que sea el servicio de limpieza viaria el encargado de limpiar las pintadas que se producen en los edificios públicos", ha señalado. Además, se estudiará la viabilidad de hacer lo mismo con las propiedades privadas. "Aunque, en ese caso, primero se debe llegar a un acuerdo con las comunidades de vecinos", ha añadido.

Lo que no se ha desvelado es si ese "acuerdo" deberá ser en materia económica. El alcalde sí ha manifestado, en relación a esta cuestión, que "cualquier arreglo en la propiedad privada corresponde a esa propiedad privada, aunque sea por este tipo de cuestiones". Sin embargo, el hecho de que las pintadas hayan proliferado en la ciudad de Zamora hasta límites insospechados ha hecho que el Ayuntamiento de Zamora reflexione y estudie la posibilidad de ofrecer a las comunidades la posibilidad de la limpieza por parte de esta patrulla de la futura empresa adjudicataria.

El problema es grave, aunque desde el equipo de Gobierno niegan que sea algo exclusivo de Zamora. "De hecho, es un mal endémico generalizado en todas las capitales de provincia", ha manifestado Francisco Guarido. La cuestión, en lo tocante a esta capital, es que los pintamonas están dañando directamente al patrimonio histórico. Ejemplos hay de sobra, como los continuos ataques contra la muralla en la trasera de San Isidoro o los comunes destrozos provocados en los últimos meses en el templo románico de San Esteban.

Cabe recordar que, en este caso particular, la gestión de la iglesia está cedida a la Real Cofradía del Santo Entierro y debe ser ella quien se encargue del vandalismo. Su presidente, Graciliano Hernández, ha asegurado a Efe que en los siete años que su cofradía tiene cedido el uso de la iglesia de San Esteban ya han repintado tres veces la puerta lateral y han actuado una vez en la fachada para borrar estos grafitis.

Pero San Esteban tan solo es una excepción dentro de una regla mucho más amplia. Y es que buena parte de los inmuebles históricos vandalizados son de titularidad de la Iglesia o del Estado. Por el momento, ninguno de los dos estamentos ha dicho "esta boca es mía" en relación a las pintadas y tampoco se han empleado para retirarlas de los edificios patrimoniales. En el caso contrario están las administraciones públicas, que sí han actuado con celeridad cuando les ha tocado sufrir en carne propia a los gamberros. Dos muestras recientes fueron la retirada de sendas pintadas en el monumento a los represaliados por la Guerra Civil del Ayuntamiento de Zamora y contra la sentencia del "procés" en la misma fachada de la Subdelegación del Gobierno.

La ciudadanía, sin embargo, pide más. El runrún en la capital del Duero es que no se trata de arreglar lo que los pintamonas destrozan, sino de pillarlos in fraganti para que caiga sobre ellos todo el peso de la Ley, que no es poco. En Castilla y León, cualquier acción que cause la destrucción (total o parcial), el deterioro o la pérdida de valor del patrimonio está considerada como una infracción "muy grave" y las multas pueden llegar hasta los 600.000 euros. Pero el Ayuntamiento de Zamora ve esto como una quimera. "La Policía hace su trabajo, pero es muy complicado", ha indicado Guarido. Respecto a la posibilidad de colocar cámaras de videovigilancia, el alcalde no lo ve como "una solución útil" en estos momentos.

Mientras se buscan soluciones, el patrimonio histórico de Zamora sigue sufriendo la ira de los vándalos ignorantes que actúan sin conocimiento sobre edificios de incalculable valor. Y los zamoranos, además de soportar las pintadas sobre inmuebles que son de todos, también tienen que hacer lo propio en sus bienes particulares, lo que añade leña a la hoguera de un enfado generalizado que comienza a ser de proporciones bíblicas. El problema está sobre la mesa y solo las instituciones pueden resolverlo.