La anatomía elevada a arte.

El mundo del dibujo le seduce desde niña y lleva tres años de dedicación a la ilustración médica, una rama que cultiva en Terni, Italia, donde reside la zamorana Sarai Llamas.

La diseñadora comenzó en esta especialidad creativa "un poco a modo de juego, trabajando con un ginecólogo que me pedía dibujos de técnicas quirúrgicas" testimonia al tiempo que atestigua que lo que complicado de su hacer reside en "el nivel de precisión y de anatomía requeridos", unos conocimientos que ella reforzó cursando un máster en ilustración médica "en el que el primer año es como el primer año de Medicina", sentencia la profesional.

La zamorana en sus obras ha optado por un aspecto "más artístico y más conceptual" de la ilustración médica para "poder mostrar a la gente cómo estamos hechos, pero no como en los atlas de anatomía pues somos carne y verso", define. Y precisamente unos pulmones a los que ha dotado de alegría mediante flores, unos pulmones donde ha huido de representar la pleura o los alveolos, protagonizan la portada de la novela "El intermedio que somos" de Silvia Salgado. La unión de fuerzas surgió a través de las redes sociales donde la escritora descubrió el trabajo de Sarai Llamas y supo que quería que su texto contara con una portada de la zamorana. "Haciendo gala de una gran confianza me mandó un manuscrito de la novela y me pidió que plasmara lo que quisiera en la portada", rememora la artista que en durante esos días difundió en sus perfiles una imagen de los pulmones y la novelista "me dijo que quería que esa fuera la imagen de su libro, pese a que yo había ya planteado otra ilustración", comparte la ilustradora que agradece que su nombre aparezca bajo el de la novelista "algo inusual". Ese respaldo ha provocado que la diseñadora se sienta como "una más de libro gracias a la autora y a la editorial que me ha pedido participar incluso en presentaciones de volumen en Barcelona el 23 de abril". El título, que ya va por la segunda edición, está teniendo una excelente acogida, desde su punto de vista, "porque es un texto que se queda en un huequito en el corazón".

Sarai Llamas, quien sienta los cimientos de sus dibujos a mano para posteriormente utilizar el iPad y varios programas de diseño, ha sentido intensamente también este año lo que sus ilustraciones generan en los enfermos y en la comunidad sanitaria en varios puntos del planeta.

Durante seis meses, aunque inicialmente iban a ser un par de semanas, una veintena de sus trabajos se expusieron en el Hospital Clínic de Barcelona dentro de la semana dedicada al cerebro. "El vínculo emocional ha sido increíble" relata a la par que comparte que un buen día recibió un mensaje muy emotivo de la hija de un hombre recién diagnosticado de cáncer de pulmón que al ver el dibujo del pulmón, el mismo que ilustra la novela publicada hace unas semanas, experimentó que esos órganos "eran esperanza, esos pulmones respiran primavera y su padre sentía que estaba viviendo en un profundo invierno con ellos y desde entonces quiso volver a luchar. Que te escriban estas palabras resulta maravilloso". "Te llegan historias muy emotivas cuando tú has hecho una ilustración dedicada a un día internacional, pero el poder conectar con tanta gente te anima a seguir trabajando" confiesa la profesional.

La zamorana, que acaba de concluir una colaboración con un colectivo de Seattle donde sus dibujos otorgando visibilidad a que las mujeres curses estudios científicos sin caer en tópicos se distribuirán por todos los institutos de Estados Unidos, volverá a compartir con el público español sus dibujos médicos en el primer trimestre del próximo año en un centro sanitario de Sant Cugat y existe la posibilidad de que en Hospitalet dentro del proyecto de divulgación científica "Pessics de Ciència". Además 17 de sus ilustraciones se encuentran de manera permanente en la Universidad de Facultad de Medicina de Hong Kong y sus dibujos también han podido descubrirse en la Universidad de California, Ucla.

La anatomía elevada a arte.