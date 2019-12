Zamora 10 impulsa una alianza institucional para el lanzamiento del Museo de Lobo

Zamora 10 trabaja en una alianza institucional para que el futuro Museo de Baltasar Lobo deje de ser competencia exclusiva del Ayuntamiento de Zamora y pase a convertirse en una cuestión de todos los zamoranos. Para ello, el próximo mes de enero impulsará una mesa de coordinación institucional en la que estén presentes el Consistorio, la Diputación, la Junta y el Gobierno, así como diferentes asociaciones que puedan aportar. Se trata, según apuntan desde la plataforma, de una unión para "hacer fuerza" a la hora de sumar apoyos. Principalmente, financieros. No obstante, como telón de fondo se encuentra la ubicación del espacio. Un tema controvertido sobre el que ahora solo hay una propuesta: el ayuntamiento viejo.

Pese a que desde Zamora 10 se elude hablar todavía de posibles ubicaciones, no es ningún secreto que el ayuntamiento viejo no convence a la plataforma. Su gerente, Francisco Prieto Toranzo, prefiere por el momento guardar cautela, aunque sí ofrece pistas. "Aún no se ha hablado nada de esto porque ahora no es lo importante", ha indicado. "Pero, cuando toque, tendremos que analizar tres variables: la idoneidad del espacio, la disponibilidad para albergar el museo y la financiación", ha señalado.

Por el momento, tan solo hay una propuesta encima de la mesa y es la del Ayuntamiento de Zamora. El futuro Museo de Baltasar Lobo se instalaría en el ayuntamiento viejo. Sobre la idoneidad del espacio no hay nada escrito, pero sí está disponible al ser de titularidad municipal y hay consignado medio millón de euros de financiación para su ejecución. Además, existe un proyecto museístico sobre el que trabajar y desde el equipo de Gobierno consideran que no se puede perder más tiempo.

La Concejalía de Cultura, sin embargo, está dispuesta a escuchar otras posibles ubicaciones y así se lo ha manifestado a Zamora 10. Lo que ocurre es que, a día de hoy, no existe ninguna alternativa y lo que el Ayuntamiento quiere impedir es que pasen otros cuatro años en punto muerto mientras se busca ese lugar ideal para el Museo de Baltasar Lobo que nunca termina de llegar.