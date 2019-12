Siempre en el recuerdo

Suena la campana. Es la hora del descanso entre clase y clase en la Escuela de Arte de Zamora. Los alumnos empiezan a arremolinarse en el vestíbulo. En una de las pantallas, la biografía de Laura Luelmo. También algunas de las obras que realizó durante sus años de estudio, así como de la exposición "Postales para Laura" y obras del premio de arte contemporáneo contra la violencia sobre la mujer que lleva su nombre y está promovido por la Universidad de Salamanca. Imágenes cedidas por la familia para el homenaje, proyectadas durante todo el día en su recuerdo.

Rememora Ricardo Flecha, director del centro, desde las escaleras de entrada de la escuela, que la gran ilusión de Laura fue siempre la de ser profesora, ser docente. De hecho, dice, "empezó a dar clases a Zamora. Salió una plaza en Huelva. Allí solo pudo estar ocho días". Este acto, cuenta, se debe hacer, por tanto, "como recuerdo a una de las alumnas que pasó por sus aulas".

Tras sus palabras, un minuto de silencio, solo roto tras un largo aplauso de los estudiantes y profesores. Un poema, leído también por algunos de los que acuden cada día a una escuela y que forman parte del grupo de Literatura y Teatro del centro en la que ella misma se formó, pone el broche final a un acto sencillo, pero muy emotivo.

García Calvo

Palabras de Agustín García Calvo que llenan de recuerdos el aire: "Libre te quiero / como arroyo que brinca / de peña, en peña. / Pero no mía / Grande te quiero, / como monte preñado / de primavera. / Pero no mía (...) Pero no mía / Pero no mía / Ni de Dios, ni de nadie / ni tuya siquiera".

Tras estos versos, de nuevo un aplauso en memoria de Laura, quien estuvo en este centro estudiando entre 2008 y 2010. También de aquellas que perdieron la vida de forma tan injusta. Por eso, los mismos estudiantes repartieron tras finalizar el acto unas octavillas con una mano morada impresa y el poema del García Calvo, "Libre te quiero, que acaban de declamar.

La idea de organizar el acto en recuerdo de Laura Luelmo partió de los propios alumnos del centro, justo ahora que se cumple un año de su asesinato en El Campillo, cuenta Flecha. Un homenaje, con gran repercusión en los medios de todo el país, con el que quieren recordar que Laura sigue viva en la memoria de muchos.

Qué no puede volver a suceder. Qué como decía el "hashtag" en su memoria: #TodasSomosLaura.