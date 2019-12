¿Aún no has visto la exposición del Museo del Prado en la plaza de la Constitución?

Tras casi un mes instalada en la plaza de la Constitución, la exposición conmemorativa del bicentenario del Museo del Prado abandona la capital zamorana. La ciudad ha acogido medio centenar de las réplicas más icónicas con el objetivo de acercar al público las obras más relevantes de la colección a través de reproducciones fotográficas a tamaño real, aunque ajustadas a las dimensiones de los paneles.

El reto se ha cumplido ya que los zamoranos han respondido a la llamada del arte y a diario la muestra ha recibido visitas durante todas las horas del día. Los escolares han sido uno de los colectivos más atraídos por la exposición.

Si no la has visto o si no has podido contemplarla con calma, tienes hasta el domingo para empaparte de arte. Aquí te ofrecemos un vídeo para repasar la muestra.