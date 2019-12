"Concibo la música como un diálogo constante y enriquecedor"

El músico Jairo Zavala visita Zamora con el proyecto más personal, Depedro, que capitanea desde hace algo más de una década. Hace ya días que las entradas para verlo actuar acompañado de su banda en el Teatro Principal de Zamora, donde tocarán mañana, están agotadas.

–Usted llegó a la música porque este arte formaba parte de su ocio.

–Nosotros salíamos a divertirnos viendo música en directo. La música siempre tiene un carácter de entretenimiento. El convertirse en mi profesión ha sido una cosa muy paulatina, no ha existido un momento en concreto. Llevo casi 25 años viviendo de tocar con mis manos la guitarra.

–¿Cómo surgió Depedro?

–No hay un antes ni un después. Como músico de oficio tenía unas canciones que no encajaban en los proyectos en los que estaba metido en ese momento y decidí embarcarme en esta aventura en solitario hace algo más de diez años.

–Echando la vista hacia atrás...

–Es una maravilla porque puedo llegar a tocar en Zamora. En mi oficio nunca sabes cuál será la llave que puede abrir la conexión emocional con el público y este año ha sido una explosión de júbilo.

–En los últimos años Depedro ha actuado en cientos de festivales de diversos puntos del planeta.

–Todavía me queda algún lugar donde no hemos tocado (risas). Hemos recorrido muchos kilómetros y hemos sentido y recibido mucho cariño por parte del público. No sé cuál es el secreto para que la música funcione, pero siempre es fundamental mi equipo, que es una de las patas en las que yo genero la confianza para subirme al escenario de esta manera. Hacemos un trabajo honesto en el que se ha esperado un resultado y la siembra ha traído una buena cosecha.

–Una de sus señas de identidad es su colaboración con otros músicos o de otros compañeros en sus proyectos y como prueba su último disco en el que canta con numerosos amigos.

–Yo entiendo la música como un diálogo constante y para mí enriquecedor. No entiendo la música de otra manera. Yo que no concibo mi camino sin aprendizaje, sin ese diálogo sería imposible llevarlo a cabo.

–En la andadura de Depedro ¿qué compañeros han sido fundamentales en ese diálogo?

–No es una persona sino muchísimas. Toda la gente con la que he colaborado siempre y que me han ayudado. Este no es un camino en solitario, aunque las decisiones que conllevan triunfos y errores enormes son mías, por descontado. A mi lado he tenido a mucha gente que me ha ayudado a todos los niveles. Desde Amparo Sánchez, que me ha respaldado desde el principio y que está presente en el recopilatorio, hasta mi manager Javier Vacas, o Calexico que me ha acompañado diez años, grupo con el que he girado como guitarrista y me ha abierto muchas puertas.

–En el Teatro Principal presentará su último disco "Todo va a salir bien", un trabajo que emana positividad.

–Es una celebración de una década de proyecto y el título, aunque no quiero parecer naif, es un vamos a salir de esta. No todo en la vida son autopistas, hay muchas carreteras secundarias que no por ser con muchas curvas son malas... es el camino que nos construyen.

–¿Ha tenido que tomar muchas vías secundarias hasta llegar a la autopista del triunfo donde se encuentra ahora?

–Sí, como todo el mundo. No es nada extraordinario.

–Desde su punto de vista ¿ha cambiado la concepción de la música?

–Yo creo que es igual pues te emociona o no te emociona. Eso es inalterable. Está claro que lo que rodea a la industria musical ha cambiado al igual que han desaparecido oficios y han surgido otros nuevos. Hay que adaptarse al momento, es parte de nuestro desarrollo como personas.

–El concierto de Zamora supone el fin de la gira.

–Voy con la banda, entre la que toca un ilustre zamorano, Héctor Rojo con quien llevo tocando mucho tiempo. Personalmente me hace mucha ilusión tocar con él en su casa. Soy un afortunado pues me he rodeado de gente con mucho talento que hace que todo vaya sobre unas ruedas cuando salgo al escenario. Recordaremos los temas que han hecho posible que pasen tantas cosas bonitas y temas del último disco.

–Usted ha actuado ante miles de personas en grandes festivales y en Zamora lo hará en un teatro pequeño.

–No hay escenario menor. Yo siempre me subo a las tablas con el máximo respeto y pensado que nadie sabe cuánto tiempo vamos a estar aquí. Nunca sabes cuándo será tu última actuación. Siempre quiero hacerlo lo mejor posible y disfrutarlo, sobre todo, disfrutarlo.

–¿Es muy exigente consigo mismo?

–Sí, pero mejor de lo que se puede, no se puede.

–¿En qué está embarcado en estos momentos?

–Siempre estoy intentado escribir porque me cuesta muchísimo aceptar mis trabajos. Tras enero voy a descansar y tengo el proyecto de música dedicada a la infancia, publicado hace un mes. Me gustaría presentar "Érase una vez", integrado por temas originales míos, en breve en un horario apto para familias, pero no sé cómo será dado que se trata de otro formato. Me he lanzado a hacerlo porque como padre de familia numerosa he detectado que existía una carencia de música no condescendiente a la hora de ponerle música a mis hijos.