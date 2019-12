Viriatos se posiciona contra la estrategia de Teruel Existe y pide una plataforma nacional

Viriatos Zamora pide la constitución de una plataforma nacional que aglutine todas las demandas de los territorios despoblados. Esta exigencia, elevada de forma conjunta por varios colectivos que forman parte de "Terra Sostenible", va radicalmente en contra de la estrategia emprendida en los últimos tiempos por Teruel Existe. De hecho, los turolenses se quedan solos y prácticamente todas las demás plataformas que en su día participaron en la "Revuelta de la España Vaciada" piden unidad en contra de colectivos que que han tomado medidas "de corte tribal". En este sentido, Viriatos explica que tras la manifestación de marzo ya se puso sobre la mesa la constitución de una plataforma nacional, imposible de formalizar debido al adelanto electoral. Teruel Existe, lamentan desde Terra Sostenible y suscriben en Viriatos Zamora, "carece de credibilidad para representar genuinamente la defensa del mundo rural en su conjunto".

Esta es una de las conclusiones surgidas del I Encuentro de Plataformas Rurales sobre Usurpación del Territorio y la Gobernanza Global, celebrado en Madrid. "Contrariamente a Teruel Existe, estas plataformas no creen que los rurales tengamos que mendigar un pacto de Estado sobre despoblación, si no forzar medidas de respeto a nuestros derechos". Viriatos defiende, en suma, "una vía política conjunta" a la que se suman un buen número de plataformas que no ven con buenos ojos las acciones llevadas a cabo en los últimos meses por Teruel Existe. El mundo rural, argumentan, "suma un tercio de los escaños del Congreso" y debe contar con una "política unificada" para defender sus intereses, argumentan.

El crecimiento vegetativo de la provincia de Zamora, es decir, los nacimientos menos las defunciones no levanta cabeza y en el primer semestre del año es claramente negativo, con un saldo de mil personas. Entre enero y junio nacieron en la provincia 410 nacimientos y 1448 defunciones, lo que arroja el saldo desfavorable de 1.039 personas.

En el caso de la capital también se han producido más defunciones que nacimientos, 357 muertes frente a 166 bebés llegados al mundo.

El alto número de fallecimientos se debe fundamentalmente a la existencia de una población muy envejecida. Los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística así lo reflejan. En este medio año han muerto en Zamora 15,75 personas cada mil habitantes, la tasa más alta de España, por delante de provincias como Lugo y Ourense que le siguen en el ránking y son las únicas en el grupo de más de 15 muertes por millar de vecinos.

Por delante de Ourense

Por contra, la tasa de natalidad, que mide los niños que nacen por cada mil personas, está por los suelos. En Zamora se sitúa en 5,13 niños por mil habitantes y solo supera a Ourense, que está aun peor, 4,82 niños por mil habitantes. Y eso que la tasa de natalidad en Zamora tampoco es que haya caído tanto; de hecho está ligeramente más alta que el pasado año, aunque un punto más baja que a principios de siglo.

De hecho con los 410 nacimientos del primer semestre de mantenerse la misma proporción a final de año estaríamos hablando de cifras récord de escasez de nacimientos.

A la hora de interpretar las cifras, sin embargo, hay que tener en cuenta el efecto que produce la emigración, es decir, la marcha de la provincia de las personas jóvenes en edad de procrear. Y es que bajan los nacimientos y la tasa de natalidad, pero sin embargo las mujeres que quedan tienen más hijos que a principios de siglo. El dato de hijos por mujer indica que cada zamorana tiene ahora mismo 1.04 hijos de media, que mejora a los 0,96 del año 2000. Es cierto también que se tiende a tener menos hijos a lo largo de la vida. De los nacidos en esta primera mitad del año, la mitad eran el primer hijo de la madre, un 39% eran el segundo hijo, y solo un 7% era el tercer hijo y un 2% el cuarto.

Las tasas de fecundidad más altas se dan entre las mujeres de 35 años (cada millar de mujeres de esa edad 81 decide ser madre), seguida por las de 33 años, 32 (ambas por encima del 70 por millar), y las de 36 y 37 años (por encima de 60 por millar de tasa de maternidad).

La esperanza de vida al nacer es de 83,1 años. Sin embargo la estadística da a los hombres de 65 años una esperanza de 19,7 años más de vida y a las mujeres de esa edad casi 23 años más.