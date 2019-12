El PP defiende su modelo de sanidad rural mientras el PSOE pide que lo retire

La solución a los problemas de la sanidad rural no va a venir de la mano del consenso de los dos principales partidos políticos, que lejos de acercar posiciones en este preocupante asunto siguen tirándose los trastos a la cabeza.

El secretario autonómico del Partido Popular, Francisco Vázquez defendía en la capital junto al presidente provincial, José María Barrios y el procurador regional y alcalde de Trabazos Javier Faúndez el nuevo modelo de atención sanitaria rural. Un modelo que, dijo Vázquez, adapta la estructura de los años 80 a la nueva realidad social, permite una mejor atención y más cercana al mundo rural, mediante la creación de un instrumento nuevo, los centros rurales agrupados, estructura intermedia entre los centros de salud y los consultorios locales y mantiene estos últimos abiertos. Medidas que vienen acompañadas de un incremento del presupuesto de Atención Primaria que pasará del 14% del gasto sanitario al 20% a lo largo de esta legislatura.

El dirigente popular dedicó la mayor parte de su intervención a criticar las "mentiras" de los socialistas, empeñados en sostener afirmaciones falsas como que se van a cerrar consultorios locales o que éstos van a estar atendidos por enfermeras en lugar de médicos. Vázquez reprochó a los socialistas que hayan rechazado el Pacto por la Sanidad propuesto por Fernández Mañueco y se nieguen asimismo a hacer aportaciones al borrador del modelo sanitario por razones de oportunismo político. En incluso sacó a relucir el caso de los ERE, el independentismo y las declaraciones secesionistas del alcalde de León en pro de sus argumentos.

Si esto sucedía en Víctor Gallego no muy lejos de allí, en la sede de Ángel Nieto los reproches tampoco se quedaban atrás. Dijeron que el nuevo plan de ordenación sanitaria del medio rural presentado por la Junta no es válido porque no aborda el principal problema que es la falta de médicos. "Es imposible hacer un nuevo modelo sanitario sin recursos materiales ni humanos", indicaban el senador y alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández y los procuradores regionales Inmaculada García Rioja y José Ignacio Martín Benito.

"Un consultorio sin médico no es un consultorio", señaló García Rioja, en alusión a que los nuevos centros rurales agrupados dejan a los consultorios locales sin horario fijo de consulta, dependientes de una cita previa muy difícil de aplicar en el mundo rural sobre todo con una población sin acceso a las nuevas tecnologías.

Además, "supondrá dejar sin asistencia a muchos pequeños pueblecitos de nuestra provincia y de toda la comunidad" a juicio de los socialistas y dificultará la asistencia personal y presencial a la población envejecida.

"Este modelo es inviable y deben reconocerlo lo antes posible. Los alcaldes del PP movilizados por Faúndez (en referencia al alcalde de Trabazos) tendrán que hacer al menos plenos para aprobar estas cosas en sus pueblos y deberían de haber consultado a sus vecinos. Parece que ha sido una decisión que ha tomado Faúndez por cuenta propia y no puede alzarse en la voz de sus vecinos y los profesionales sanitarios, más que en la voz de Mañueco" dijo García Rioja.

Los socialistas denunciaron el cierre de consultorios en Palencia, la falta de pediatra en Puebla de Sanabria hasta el 7 de enero o la repercusión del cierre de los paritorios del Hospital de Verín para los habitantes zamoranos de la Alta Sanabria.