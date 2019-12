El colectivo "No estoy sola Zamora" trabaja para crear una red de apoyo a la mujer

La Asociación no estoy sola Zamora, Anesza, pretende crear una red de apoyo a la mujer víctima de género y de exclusión social que esté a su disposición las 24 horas los 365 días del año. "Valoramos la actuación de técnicos especializados en violencia de género, que te pueden escuchar o animar a denunciar o te pueden aconsejar, pero hemos encontrado en la propia experiencia que un café con otra mujer que hoy sea superviviente es la mejor de las terapias" expresó María Iglesias, presidenta del colectivo que presentado públicamente ayer en la ciudad tras llevar una andadura de casi dos años.

El colectivo apuesta por "la escucha, el apoyo y la comprensión a través de la experiencia de supervivientes que ya ha pasado por tus mismos pasos, otra mujer que ha caminado por este sendero" para que "ninguna mujer haga su camino sola, que ninguna víctima vuelva con su maltratador por sentirse sola, que no haya víctimas y todas seamos supervivientes".

La Asociación no estoy sola Zamora la han puesto en marcha once socias de desean "cubrir un espacio que dejaban" las asociaciones y profesionales hasta ahora existentes. Las fundadoras responden a distintos perfiles sociales, económicos y culturales, pero tienen en común que "nos consideramos supervivientes que no víctimas y luchamos juntas para que la exclusión social se convierta en inclusión real". Además, destacan que también les une "las ganas de lucha por este proyecto" que desean se extienda a toda la región "con sedes en cada provincia". Por el momento, el colectivo ha recibido peticiones "de Valladolid, Salamanca y León", testimonian.

Desde Anesza remarcan que "nos encontramos con un sistema, tanto público como de organizaciones, que tiende al asistencialismo creando dependientes de la exclusión" y abogan por revertir la situación a través de la búsqueda de empleo, el cuidado de menores, la formación académica o las oportunidades laborales. "Una mano amiga que no te alimenta, sino que tira de ti para que tú misma seas autosuficiente y llenes tu propia nevera", enfatizan.