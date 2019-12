"Zamora es una especie de centro neurálgico de las músicas de España"

Dicen de él que es el músico de la España vaciada. Aquel que pone banda sonora y corazón a los sones más tradicionales. Como casi todos los años por estas fechas, Carlos Núñez regresa a Zamora. Y lo hace para poner sobre las tablas del Teatro Principal algunas de las músicas que se incluyen en el su último trabajo. También para estrenar parte de lo que será su próximo disco.

–Regresa de nuevo a Zamora el día 11 para ofrecer un concierto en el Teatro Principal. Ya casi se ha convertido en una tradición por estas fechas...

–Zamora se ha convertido en un punto importante y casi una tradición para nosotros en estas giras de Navidad. Unas giras que nacieron inspiradas en las que realicé con mis maestros los Chieftains. Y es que cuando recorrí la América profunda, es cuando empecé a ser consciente de que nosotros tenemos un país que tiene toda esa variedad que también tienen en América. Para Joh Pilatzke, de los Chieftains, que viene desde Canadá, ciudades como Zamora son uno de los lugares más especiales y más mágicos en los que tocar, porque se da cuenta de que aquí existen tradiciones muy fuertes y con personalidad. Como siempre digo, Zamora es una especie de centro neurálgico de las músicas de toda España. Es un cruce de caminos donde se une la tradición de Galicia, de Asturias, de Castilla e incluso de Portugal. Un punto neurálgico para entender las tradiciones y la música y la forma de vivir en toda la península.

–Cuéntenos cómo va a ser el espectáculo que pondrá sobre las tablas del teatro

–Como siempre hacemos, nuestros conciertos de Navidad son una especie de celebración de todas las experiencias y aventuras que hemos vivido ese año. Esta vez, hemos celebrado varias cosas, entre ellas, el treinta aniversario con Chieftains, así que en Zamora les haremos un homenaje. Y sobre todo vamos a hacer un adelanto de lo que tenemos en mente para 2020, año en que se cumplen 250 años del nacimiento de Beethoven. Y aunque todo el mundo lo va a celebrar con sus composiciones más conocidas, nosotros queremos que en el 2020 la gente descubra una parte del músico que no se conoce, que es el Beethoven que compuso casi 200 obras de música celta. El Beethoven que se inspiró en las músicas tradicionales, que no tiene nada que ver con lo que nos han vendido.

–Realmente es una faceta muy poco conocida...

–Nos han vendido que la música clásica es la mejor del mundo y que es superior a nuestras músicas tradicionales. Esto no es cierto, ya que el músico estuvo aprendiendo e inspirándose en estos sones tradicionales. Durante 15 años, sus mejores 15 años, estuvo trabajando al ritmo de una obra al mes de música celta, músicas que conectan con el universo de la gaita. De hecho, la Séptima Sinfonía está llena de música celta. Beethoven hizo una especie de fusión en la que se adelantó cien años al nacimiento del rock & roll y al pop y al jazz. Esas músicas celtas no solo las hizo por dinero, lo hizo porque todo eso le ayudaba a modernizar sus composiciones, a abrir nuevos horizontes.

–Habitualmente suele estar acompañado por artistas locales durante sus actuaciones. ¿Veremos a algún músico de Zamora con usted sobre el escenario?

–Claro, voy a hablar con mis amigos de Zamora, porque siempre es un placer estar acompañado por, entre otros, Alberto Jambrina, que además siempre está encantado de mostrarnos las tradiciones de Zamora. También sus alumnos con las gaitas.

–¿Qué importancia tiene conservar las músicas más tradicionales?

–Tiene para Beethoven el mismo valor que tenían aquellas músicas celtas, que estaban fuera del sistema clásico de la música. La música española se fue modernizando siguiendo la música clásica. Zamora, sin embargo, ha conservado un sistema milenario que viene de épocas en las que se vivía en castros. Se trata de fuentes de inspiración que son mucho más antiguas que la música clásica. La provincia cuenta con una herencia milenaria. Jambrina me ha mostrado melodías que se tocan en la Vía de la Plata que llevan milenio entre nosotros. Creo que estamos hablando de música que existían en la época de los celtas, hace 2.000 años.

–En los años 90 se vivió una especie de boom de la música celta. ¿Se sigue valorando esta tradición igual hoy en día?

–Es cierto que hubo un momento de auge, pero lo que faltaba era el reconocimiento desde las universidades, desde la musicología. La música va más lenta que otras ciencias como la arqueología. Por eso en el libro que publiqué el año pasado, "La hermandad de los celtas", digo que los arqueólogos han sido los grandes maestros porque ellos son conscientes de que hubo una continuidad desde la Prehistoria hasta las actualidad en las tradiciones. La musicología, sin embargo, solía decir que lo que no estaba escrito no existía. Ahora se han dado cuenta de que la música tradicional es una vía impresionante a través de la cual se pueden comprender estas músicas milenarias. Creo que se está creando un estado de opinión y una sensibilidad sobre este tema que se nota en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Y es que en las zonas de interior es donde se guardan verdaderos tesoros. Incluso la gente joven tiene unos valores diferentes a los de la gente de la ciudad, porque han bebido de la tradición, de la familia. Están más cerca de la raíz de la Tierra. La música celta del futuro no es simplemente la música de Irlanda o de Escocia, sino que son las músicas celtas hispánicas porque son las que aportan cosas nuevas, diferentes.