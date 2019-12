Uno de cada tres zamoranos con derecho no cobrará la ayuda al alquiler

Uno de cada tres zamoranos con derecho a percibir las ayudas al alquiler de viviendas convocadas por la Junta de Castilla y León por cumplir los requisitos no tendrá acceso a la subvención debido a que el crédito no llega para cubrir a todo el mundo. En esta situación se encuentran los 283 solicitantes se encuentran en la lista de reserva para el caso de que la Consejería de Fomento logre dinero para hacer una "repesca" de aquellos ciudadanos que no han podido llegar a los fondos. En Zamora se registraron 1.193 solicitudes para las ayudas al alquiler de vivienda, de las cuales 550 fueron concedidas, con 885.763 euros y las mencionadas 283 no, aunque cumplían todos los requisitos.

En Castilla y León el número total de solicitudes ha sido de 21.573. Del total de solicitudes, 14.035 cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria; de ellas 9.056 resultan beneficiadas directamente en esta primera selección por ser las más necesitadas, quedando el resto, 4.979, en reserva, a la espera de poder ser repescados posteriormente de acuerdo con el crédito de que se disponga. Se han distribuido 15,3 millones de euros a los beneficiarios.

Los criterios de valoración recogidos en la convocatoria establecen la preferencia para aquellas unidades de convivencia con menores ingresos y mayor número de miembros y la existencia de menores de 16 años.

Los beneficiarios disponen hasta el 20 de enero de 2020 para aportar los justificantes bancarios del pago de la renta de los meses subvencionables, de enero a diciembre de 2019, ambos incluidos, es decir, todo el año completo.

Esta última convocatoria resuelta hace unos días mantiene las mejoras que se introdujeron en 2018, que serán idénticas hasta 2021. Cubren el 40 % de la renta mensual, excepto en el caso de los menores de 35 años y los mayores de 65, en el que se cubrirá el 50 % del total a pagar cada mes; se ha incrementado los ingresos de las unidades de convivencia que pueden solicitar la subvención, pasando de 2,5 a 3 veces el IPREM; se han incrementado las cuantías de las rentas máximas mensuales, pasando de 350 en el medio rural y 475 euros en capitales con rentas más caras a 375 en el medio rural y 500 euros en Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid.

De 2014 a 2019 se han beneficiado de las ayudas 2.640 zamoranos con 3,5 millones de euros, lo que da una media de 1.356 euros por beneficiario.

Los datos

- Solicitudes. En Zamora se han presentado 1.193 solicitudes de ayudas al alquiler, de un total de 21.573 en toda la comunidad.

- Subvenciones concedidas. De todas las ayudas han salido en las listas de beneficiarios 550 personas, con un importe de 885.783 euros.

- Los reservas. Hay un número importante de beneficiarios, 283, que reunen los requisitos, pero se quedaron sin crédito.