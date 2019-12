El Gobierno aspira a una cobertura de Internet veloz "casi total" en la provincia

La Subdelegación del Gobierno en Zamora aspira a que todos los pueblos de Zamora tengan Internet de alta velocidad en los próximos años. Así lo explicó el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, al dar cuenta de las subvenciones concedidas por el Ministerio de Economía a 134 núcleos rurales de la provincia, subvenciones de las que ya informó este diario en su edición del pasado lunes. Blanco celebró que todos estos núcleos de población vayan a dejar de ser "zonas blancas" sin cobertura de Internet de alta velocidad y avanzó una nueva línea de convocatorias en 2020. En esta última las operadoras podrán presentar proyectos para las zonas blancas. En este sentido, animó al Ministerio a aprobar subvenciones atractivas para que las operadoras inviertan en las zonas rurales de la provincia.

La aprobación de estas subvenciones es un paso "muy importante" para el desarrollo de Zamora, apuntó ayer el máximo representante del Gobierno de España en la provincia después de la Comisión de Asistencia al subdelegado, que reunió a todos los representantes de las instituciones públicas de Zamora. "Las ayudas sirven para acelerar el despliegue del Internet de alta velocidad, son importantes porque reducen la brecha digital y ayudan en la lucha contra el reto demográfico. Constituyen, en definitiva, una sociedad más inclusiva", zanjó Blanco.

Internet llegará, en un plazo de un año y medio (el que tienen las operadoras que han accedido a las subvenciones, según informó ayer Ángel Blanco), a 134 pueblos de la provincia a través de un plan denominado PEBA-NGA, desarrollado por la Secretaría de Estado de Avance Digital y financiado a través de fondos europeos. Una cuarta parte de los municipios y entidades locales de Zamora se beneficiarán directamente de estas subvenciones, que van a parar a las operadoras que han presentado proyectos seleccionados por el Ministerio de Economía. En ellos viven unos 20.000 habitantes que no tendrían una buena conexión de no ser por los recursos públicos, ya que residen en zonas que no son atractivas para las compañías de telecomunicaciones.

De otro lado, el subdelegado quiso recordar que existen otra serie de subvenciones, dirigidas a ayuntamientos y a particulares, para la instalación de una conexión a Internet a través de satélite en zonas donde la cobertura tradicional está limitada. "Realmente no son ayudas muy solicitadas, no sabemos si porque no son atractivas o porque hay desconocimiento", aseguró el subdelegado. Estas partidas están reservadas para los vecinos de pueblos de menos de cinco mil habitantes, prácticamente todos los existentes en la provincia de Zamora, y cubren la instalación de la antena parabólica y de todo lo necesario para recibir un Internet "decente" y la primera cuota a pagar. El plazo para solicitarlas finaliza el 30 de diciembre del año que viene.

Por último, sobre los problemas existentes en los últimos días en varios pueblos con el teléfono fijo, el subdelegado pidió a los ayuntamientos que sigan los procedimientos reglados para realizar las reclamaciones. "No basta con acudir a la prensa", apuntó. En este sentido, la Subdelegación ha enviado una comunicación a los ayuntamientos recordando que existen formularios que van a parar a la Secretaría de Estado correspondiente y que, a partir de ahí, se recuerda a las operadoras que el servicio de teléfono fijo es esencial y se abren las vías para exigir indemnizaciones.