El tráfico en la Ronda de la Feria se restablecerá mañana jueves

A lo largo de la jornada de hoy está previsto que concluyan los trabajos de reconstrucción del muro de piedra afectado por desprendimientos en la Ronda de la Feria, por lo que a partir de mañana a las 9:00 horas se restablecerá la normalidad en el tráfico de este tramo, que durante la ejecución de obras se ha canalizado por un solo carril pero con tránsito alternativo en ambos sentidos regulado por semáforos provisionales.

No obstante los trabajos no han concluido en su totalidad, debido a que aún es necesario proceder a la reparación del colector, el pavimento, el murete y la albardilla de la Cuesta de San Sebastián, por lo que aún permanecerá instalado el apeo y las barreras de protección se colocarán junto al bordillo, lo que no condicionará la normal circulación del tráfico en doble sentido.

También se mantendrán temporalmente la señalización de las obras y los semáforos, aunque apagados, en previsión de que puedan volver a ser activados durante los trabajos de reparación de murete y la albardilla superiores, si fuera necesario volver a cortar el carril más próximo y establecer de nuevo el tráfico alternativo por un solo carril, como medida de seguridad y en previsión de que pueda producirse algún desprendimiento accidental durante la ejecución de los trabajos.