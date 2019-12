Zamora pierde 416 puestos de trabajo en el mes de noviembre, según el INSS

Zamora ha conseguido "salvar" el mes de noviembre sin un aumento significativo del paro, pero la situación está lejos de ser óptima. Aunque los datos del Servicio Público de Empleo Estatal hablan de una nula destrucción de empleo, los que elabora la Seguridad Social dejan claro que, a fecha de 30 de noviembre, había 416 cotizantes menos que el 31 de octubre. Esta cifra se recoge en el mismo periodo en el que las listas de desempleados se han reducido en tres personas. La lectura es, por lo tanto, simple. Noviembre no ha sido un buen para el empleo, pues hay menos cotizantes, pero estos nuevos desempleados no se han inscrito en las listas de parados, seguramente porque no tienen derecho a percibir ninguna prestación.

De vuelta a los datos del SEPE, Zamora cuenta con 10.976 desempleados, tres menos que en octubre. La cifra es inferior, en 842 personas, a la del mismo mes del año pasado. Por contra, los datos del INSS hablan de un incremento del empleo de solo 200 personas. De nuevo la misma disparidad de cifras y la misma explicación que antes.

A nivel regional el paro subió en Castilla y León en 1.437 personas en el mes de noviembre, lo que supone un aumento del 1,03% respecto al mes anterior, y deja la cifra total de desempleados en 140.973. Sin embargo, en el último año el paro bajo en 6.507 personas, lo que se traduce en un descenso del 4,47%. En el conjunto de España el número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo al mes de noviembre se redujo en 54.683 personas en los últimos doce meses, un ritmo de descenso interanual que se sitúa este mes en el 1,68%. Al finalizar el mes de noviembre se contabilizaron 20.525 desempleados más en relación con el mes anterior, una subida mensual prácticamente igual que la media en el mismo mes de los últimos diez años (20.477). Así, el número de parados se sitúa en 3.198.184 personas.