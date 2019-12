CC OO denuncia que una de cada cuatro plazas de funcionarios está sin cubrir

Una de cada cuatro plazas de funcionarios de la Junta de Castilla y León en Zamora –el 26,41%, concretamente, según los datos del sindicato Comisiones Obreras– está sin cubrir. Son plazas, dicen desde el sindicato, estipuladas en las relaciones de puestos de trabajo pero no cubiertas, algo que además deja sin efectos la Resolución del Concurso Abierto y Permanente publicada hace unos días (punto este último que afecta a unas 2.400 personas en toda Castilla y León).

"Pero a mayores de esto, además de esas 2.432 personas afectadas, existen 269 plazas que no han sido adjudicadas definitivamente. De un modo surrealista, han quedado sustraídas al proceso hasta tanto no se resuelva un incidente de ejecución de sentencia derivado de un recurso presentado contra un concurso del año 2014. Y aún tienen la osadía de hablar de "seguridad jurídica" en el preámbulo de la resolución del concurso. Resulta que no les adjudican la plaza que les correspondería (y que ya veremos si les corresponderá) pero se les quita la posibilidad de optar a otras para las que tienen más derecho que los adjudicatarios definitivos", apuntan desde Comisiones Obreras.

Pero esta "locura", según la definición del sindicato, no es la única que afecta al personal funcionario de esta administración. "Estas personas, encargadas de la prestación de buena parte de los servicios públicos que la ciudadanía de Castilla y León recibe, tienen que sufrir que la falta de personal agrave aún más su situación. Cuatro de las provincias presentan más de un 30% de plazas vacantes; otras cuatro cuentan con más de un 25% de vacantes; así, el servicio recae en el resto de efectivos disponibles". Los cálculos se han realizado en base a la relación de puestos de trabajo publicada este mismo año, por lo que "no hay obsolescencia en el número y clase de puestos existentes".

Además, buena parte de estas vacantes se acumulan en las zonas rurales, las de la "España vaciada" y que ve "como los responsables políticos siguen sin hacer nada, más allá que utilizar palabras huecas como "lucha contra la despoblación" o "preocupación por el entorno rural", que hacen quedar en evidencia en cada ocasión a quien las pronuncia. No parece importar mucho a los responsables políticos de turno este hecho, puesto que siguen pendientes de convocar cientos de plazas ya aprobadas en las ofertas de empleo público de 2017 y 2018. Y las jubilaciones se van disparando año a año", zanjan desde Comisiones Obreras.

El sindicato pone algunos ejemplos, siempre con cifras regionales, de la situación que ahora se denuncia. "Tenemos que en el cuerpo superior hay 486 plazas vacantes y en la Oferta de Empleo Público de 2018 no se oferta ninguna plaza vacante; lo mismo pasa con las 537 del cuerpo de gestión, 1.000 de administrativos o 1.800 de auxiliares. Y en los cuerpos de administración especial ocurre lo mismo: ninguna vacante convocada de las 41 existentes de Ingenieros de Montes, 26 de letrados o 10 de archiveros"

A todo esto se suman "un cúmulo de desatinos que afectan a este y resto de colectivos de la administración general de esta administración, como el incumplimiento de las 35 horas, la falta de desarrollo reglamentario de la ley de carrera profesional o unas retribuciones a la cola de las distintas administraciones del país", concluye Comisiones.