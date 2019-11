Cada tres días una zamorana interrumpe voluntariamente su embarazo de forma legal

139 zamoranas interrumpieron voluntariamente su embarazo durante el pasado año, lo que arroja una media de algo más de uno cada tres días. Son los datos que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad sobre las interrupciones voluntarias del embarazo, en las que se tienen en cuenta el lugar de residencia de la madre y no el lugar donde se practica, ya que por ejemplo en Zamora no hay clínicas que se dediquen a ello y las pacientes se tienen que trasladar a otras provincias.

Son tres abortos más que el año pasado, en una cifra que no varía demasiado en los últimos ejercicios. Las edades más proclives para abortar son las que van de los 20 a 24 años (27), la de 30 a 34 (29), de 35 a 39 (25) y de 25 a 29 (22), aunque se dan en todos los tramos de edad: Hubo 17 abortos entre jóvenes de 15 a 19 años y 16 entre mujeres de 40 a 44. Los casos más extremos fueron un aborto en una mayor de 44 años y dos con 14 años. Hubo cuatro con 16 años, otros tantos en jóvenes de 17 años, siete de 18 años y dos de 19.

Tampoco es que se recurra alegremente al aborto, y de hecho es una práctica poco habitual para cada mujer. Así de las 139 que acudieron a la clínica, 114 lo hacían por primera vez en su vida y otras 24 lo habían repetido en una sola ocasión más. Solo una de las mujeres había tenido dos abortos anteriores. Otra variable que contabiliza la estadística es el número de hijos de las personas que recurren al aborto. 66 de ellas no tenían familia, mientras 37 contaban con un hijo, 24 con dos, diez con tres vástagos y dos con cuatro. Llama la atención el hecho de que en 56 casos el embarazo no deseado que acabó en aborto llegó por no utilizar ningún tipo de método anticonceptivo. Claro que 50 mujeres que emplearon métodos barrera o mecánicos (tipo preservativo o diafragma) quedaron embarazadas. No quedó embarazada ninguna mujer de las que luego abortaron que utilizara métodos anticonceptivos naturales.

El lugar elegido para informarse sobre las posibilidades de interrupción del embarazo es mayoritariamente un centro sanitario público (109 casos), seguido por Internet (21). Solo cuatro mujeres acudieron a un centro sanitario privado y otras tantas a amigos y familiares.

Lo más habitual es interrumpir el embarazo con menos de ocho semanas de gestación (85 casos), aunque 37 se hicieron entre las 9 y 14 semanas y 17 entre las 15 y las 22. Ninguno superó las 23 semanas. Y el motivo principal de la interrupción del embarazo fue la petición de la mujer, en 118 de los 139 casos ocurridos en 2018. En 19 abortos la motivación fue el riesgo de graves anomalías para el feto, en una grave riesgo para la vida de la embarazada y en otro anomalías fetales incompatibles con la vida. No hay demasiadas diferencias según el nivel formativo de la mujer.