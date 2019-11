"Importa vivir sin perder la vida"

"Lo realmente importante no es a lo que normalmente damos importancia, tener más bienes materiales, ascender en la escala social, tener más prestigio. Que no, que son cosas más pequeñas, pasar más tiempo con mis hijos, visitar más a mis padres, abrazar y decir a la gente que me rodea que la quiero, porque nos da vergüenza, hay que decirlo. Hay que vivir de forma consciente las pequeñas cosas". Es una de las reflexiones que dejó en Zamora Alberto Luque Siles un enfermero que ha saltado a la fama gracias a tres libros, los dos volúmenes de "Batalla de una ambulancia" 1 y 2 y"Felicidad suave", de reciente aparición, en los que defiende que hay que dar "sentido a vivir. Vivir lo poco sin perder la vida detrás de lo mucho".

Este malagueño que trabaja en una UVI móvil en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) vivió junto a sus compañeros de la dotación de emergencias una traumática experiencia en el domicilio de un paciente, ya que nada pudieron hacer por una niña de un año que tenía una hermana gemela. " Durante varios meses pasé por una depresión bastante fastidiosa pero fueron los psicólogos los que me ayudaron a salir y lo hice a través de la escritura terapéutica y ahí surgen estos tres libros".

El mensaje para los profesionales sanitarios es "que tratemos a nuestros pacientes sin coraza, sin distancia, con cariño, con corazón y con actitud. Que hablemos con ellos, les miremos a la cara, que no les tratemos con paternalismo ni condescendencia, que son personas mayores'.

También "que nuestro lenguaje técnico lo hagamos entendible a todo el mundo, porque da miedo nuestro lenguaje. Estas con una persona mayor y le dices que tiene "un bloqueo de rama..." te dice, bueno "voy a morir", cuando luego no es tan grave. ¿Qué trabajo nos cuesta comunicarnos con un lenguaje más entendible?. Al final es un humano tratado por otro humano y cuando pierde la salud lo que necesita es sentir que tiene al lado alguien que empatiza con su parte emocional, de miedo, de angustia, de ansiedad. ¿Porqué no abordamos esa parte y le hacemos el camino más fácil?. Sin mentiras, le vamos a informar perfectamente, pero cuando le informas la persona ya es capaz de asumir lo que tiene. Porque si no les informas o lo haces mal lo que tienen es ansiedad. Ese es mi mensaje para los sanitarios, que tratemos a los pacientes con un poquito más de dignidad o humanidad que se lo merecen".

Luque se reconoce como sanitario de emergencias vocacional. "Los que trabajamos en emergencias y urgencias somos un poco "frikis" de nuestro trabajo. Quizá porque entras al trabajo y nunca te vas a encontrar un día igual a otro, todos son diferentes. Es como vivir una serie de televisión en la que tu eres protagonista. Y hay mucha adrenalina en momentos como las paradas cardiacas, cuando surge la vida ahí donde estaba muerta".

La fama alcanzada con sus libros y sus experiencias que incluyen el paso por la guerra de Bosnia no afectan al enfermero. "La falsa modestia no va conmigo" y agradece a la gente que encuentre interesantes sus libros o que puedan servir para dar visibilidad a sus ideas. "Va más allá de alto personal".