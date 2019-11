Martín Pozo pide a Guarido que tenga "más humildad" y que haga autocrítica

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora, Mayte Martín Pozo, reclamó este miércoles a Francisco Guarido y a Izquierda Unida "más humildad" en sus manifestaciones públicas y, sobre todo, "que aprendan a asumir la crítica política de la oposición; tanto del grupo popular, como la del resto de grupos políticos del Consistorio de la capital".

Para Martín Pozo, las declaraciones del alcalde y de otros miembros del equipo de gobierno, al hilo de la valoración de los presupuestos de 2020 para la ciudad, "sólo atienden a su afán por contentar a su electorado más radical, olvidándose de que representan a todos los zamoranos, tanto a los que les han votado como a los que no". La expresidenta de la Diputación defendió su "valoración de las cuentas municipales", una hoja de ruta que "no sería la del PP" y que "no tiene en cuenta ninguna de las treinta propuestas" planteadas por el principal grupo de la oposición.

Para los populares, "en el juego democrático", su opinión es tan válida como la de cualquier otro grupo. "Lo que no podemos tolerar es que Guarido y otros concejales de Izquierda Unida nos denigren, nos menosprecien o nos acusen de mentir", aseveró Mayte Martín Pozo.

Para los populares, Francisco Guarido "lo que trata de hacer es, como siempre, desviar la atención de lo que no quiere que se trate". Martín Pozo insistió en que "el alcalde no quiere que se hable, por ejemplo, de que los zamoranos pagarán más por el IBI el año próximo".