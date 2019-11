Miguel Ángel Mira: "La conexión de los valores es el elemento más importante para crear viviendas colaborativas"

El arquitecto y presidente de la Asociación Jubilares, Miguel Ángel Mira, desarrolló el concepto de viviendas colaborativas o "cohousing" un concepto muy desarrollado en otros países pero no en España. Señaló que el concepto fundamental no es tanto construir nuevos edificios, sino lograr grupos formados por personas que sientan su autonomía en la toma de decisiones y tengan una conexión en valores. La vivienda colaborativa no depende de la acción de un promotor, sino de las decisiones del grupo, una vez analizadas las necesidades que se deben satisfacer, normalmente con zonas comunes más grandes donde desarrollar la vida en comunidad, una autogestión y una tendencia al consenso y la inteligencia colectiva, no jerárquica. Eso sí, manteniendo una economía y una vida privada de cada persona o pareja, un espacio de intimidad, porque "se trata de una vivienda colaborativa, no de una comuna". Los "cohousing" son equipamientos de bienestar social alternativos a las residencias que se rigen por la máxima de la atención integral centrada en la persona. Al modelo aún le cuesta abrirse camino en España.