No todo es "Black Friday"

Hace seis años nadie sabía qué era eso del "Black Friday". El último viernes de noviembre era solo eso, un viernes más en el calendario. El que tenía que comprar, compraba y el que quería quedarse en casa, se quedaba. Sin embargo, como tantas otras cosas de la cultura estadounidense, el ya famoso "Viernes negro" llegó a España con descuentos generalizados. Primero Internet, luego las grandes superficies, las cadenas y por último, los pequeños comerciantes, todos se sumaron al "Black Friday" para aumentar su nivel de ventas. Una luna de miel que, parece, empieza a acabarse. Aunque todavía son minoría, este año sí puede verse algo que hace un par de años era impensable. Comercios zamoranos lucen en sus escaparates y puertas carteles que anuncian que no participan en esta iniciativa comercial. No están dispuestos, dicen, a tirar los márgenes de beneficio para aumentar un poco, si es que lo hacen, su nivel de ventas. "No vale la pena", en definitiva.

"Hace cinco años empezamos con el viernes negro. Después pasamos al fin de semana negro. Ahora ya vamos por la semana negra, y si no paramos dentro de dos años vamos a estar con el mes negro. Es insostenible. No podemos seguir el ritmo de las grandes empresas", asegura un empresario disconforme, que pese a todo no quiere revelar su nombre para "no ser yo el único que alza la voz". "A nosotros nos hace mucho daño, porque hay gente que reserva sus compras de toda la semana, e incluso de dos semanas, para comprar el viernes. Tendríamos que plantarnos", resume.

Por su parte, desde la Asociación Zamorana de Empresarios del Comercio, Azeco, prefieren mantener una postura neutral. Azeco, como ha hecho otros años, facilita a los comercios interesados en participar en el "Black Friday" cartelería y globos para decorar sus escaparates, pero nada más. "No obligamos a nadie a participar, solo facilitamos la promoción al que sí quiere hacerlo", aseguran desde la agrupación comercial zamorana.

Azeco evita posicionarse sobre si el "Black Friday" es bueno o malo para el pequeño comercio. "Lo hacemos porque hay que hacerlo. Se va a hacer sí o sí, participe el pequeño comercio zamorano o no lo haga. Si aquí tuviéramos alguna influencia sobre el "Black Friday" nos plantearíamos cómo enfocarlo, pero solo podemos sumarnos a lo que dice el mercado", dicen desde la patronal del ramo. La participación del sector, indican las mismas fuentes, será un año más mayoritaria.

Se muestran más críticos en la Confederación Española de Comercio. Esta agrupación habla de "división" en el sector por la celebración del "Black Friday", "una campaña que no para de crecer de manera constante desde hace unos cinco años y que ha trastocado completamente las campañas de Navidad y rebajas, las más importantes del año para las ventas de cualquier comercio tradicional". Van más allá desde la confederación y aseguran que el "Viernes Negro" condiciona "el consumo durante todo el año". Resignación, por tanto, en el sector, que afronta una "maratón de descuentos impuesta por Internet y otros formatos comerciales, que comienza con el "Black Friday", sigue con el "Ciber Monday", enlaza con una ya de por sí debilitada temporada navideña y Reyes y culmina con unas rebajas de invierno ya lejanas a los resultados de hace unos años". Más allá de la visibilidad de este día y del hecho de no quedarse descolgado frente a otros formatos, "pocos son los que hacen descuentos porque les resulte rentable", insisten las mismas fuentes.

No hay división en las grandes superficies. La patronal de las cadenas de ropa y grandes almacenes está rotundamente a favor del "Black Friday". "Es un fin de semana de grandes descuentos y afluencia a tiendas físicas". Parece claro, así las cosas, a quién favorece un "Black Friday" que pone de manifiesto que en el comercio, como en otras tantas áreas de la vida, los grandes mandan y los pequeños no pueden hacer más que seguir la corriente con la esperanza de no perder más trenes.