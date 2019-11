Raquel, víctima: "Pensé que había tenido mala suerte y que tenía que vivir así"

"Yo pensé que había tenido mala suerte, que había acabado con un hombre así, que él era así y yo tenía que vivir así. Hasta que me di cuenta de que no, dije hasta aquí y busqué medios". Es Raquel una víctima de la violencia machista que contó su experiencia de casi nueve años de maltrato diario a manos de su pareja, que se prolongó durante cuatro años más incluso cuando ya había denunciado su situación y que no paró hasta que no acabó en prisión.

Raquel fue una de las protagonistas del acto que tuvo lugar en el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género organizado por Cruz Roja, abierto por los representantes de las principales instituciones con competencias en la materia a la que siguió la ponencia sobre el lenguaje inclusivo en los medios de comunicación y una mesa redonda.

Sonia Ruiz, periodista de la oficina central de Cruz Roja, explicó que "muchas veces se utilizan palabras o expresiones que culpabilizan a las víctimas o las invisibilizan o incluso se oculta a los verdaderos causantes. Por ejemplo, cuando se dice, "una mujer aparece muerta", pues no, es una mujer asesinada. Fuera de este ámbito se habla mucho de los menas. Pues no son menas, son menores no acompañados, son personas titulares de derechos. Cuando se usan determinadas palabras se criminaliza o se invisibiliza a realidades que son personas, sujetos de derechos".

No es una violencia más

En la mesa redonda intervino la magistrada Esther González quien abogó por seguir dando pasos en la formación y contra los estereotipos machistas, para poner en punto de atención "en la perspectiva de género".

La psicóloga Silvia Casaseca explicó que la violencia de género tiene unas características especiales que la hace diferente de otro tipo de violencia. "Por eso es tan complicado que la víctima consiga dar el paso, tanto de salir como de poner una denuncia que es el objetivo que buscamos. Por eso hay que sensibilizar y eliminar los estereotipos que tenemos de por qué aguantan, por qué no denuncian, yo no lo haría, no aguantaría y todo eso".

La socióloga Cynthia Bartolomé abogó por "dejar de responsabilizar a las mujeres, que bastante tienen con estar en esta situación y ver qué podemos hacer el resto de personas", desde conocer mejor el fenómeno hasta actuar "ante lo que está pasando en la puerta de al lado"

Rebeca Lorenzo, oficial de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional en Zamora explicó que los casos de violencia de género son prioritarios y el primer objetivo es proteger a las víctimas. Explicó la labor de apoyo y asesoramiento que se ofrece a las mujeres.