La oposición municipal en bloque critica "los presupuestos del rodillo de Guarido"

Un "muro". "Estos son los presupuestos del rodillo de la era Guarido, de la mayoría absoluta". Son algunas de las impresiones que los portavoces de PP, PSOE y Ciudadanos compartían ayer a la salida de la Comisión de Hacienda, donde se discutía el proyecto de presupuestos municipales para 2020 elaborado por el equipo de Gobierno. La discusión, con todo, fue extremadamente breve. Hasta el punto de que una comisión que tenía varios puntos del día, algunos del calado que tienen las cuentas municipales, se "ventiló" en poco más de veinte minutos.

En resumen, ninguno de los tres grupos que componen la oposición municipal acabó la reunión satisfecho. De menor a mayor, la portavoz de Ciudadanos, Cruz Lucas, aseguró que "se trata de unos presupuestos injustos que no apuestan ni por Zamora ni por los zamoranos". "La política de austeridad llevaba a cabo por este equipo de Gobierno durante los últimos años ha contribuido a que nos encontremos una ciudad triste, mal iluminada y sucia. Sin alicientes ni proyectos". Ciudadanos, como el PP, votó en contra en la comisión de ayer.

Menos beligerante se mostró el PSOE, que ayer se abstuvo a la espera de definir la postura del Pleno. David Gago centró la crítica en las cantidades presupuestadas para parques y jardines –un millón y medio de euros– y para el contrato de basuras –570.000 euros según Gago–. Sintomático, dice el socialista, que la partida sea idéntica a la del ejercicio 2018, algo que "indica que el equipo de Gobierno renuncia a sacar el nuevo contrato este año, porque estaba cifrado en ocho millones de euros". El PSOE censuró además la "falta de participación" de los presupuestos, con "plazos muy cortos para presentar propuestas" y "sin voz para los vecinos".

El PP, por su parte, se mostró preocupado por los informes de Hacienda que hablan de la "nula capacidad de financiación" del Ayuntamiento, que "no tendrá dinero para ningún proyecto cuando se acaben los remanentes de otros años". "Una vez se acabe, si quieren hacer una obra, tendrán que pedir un crédito", resumía López de la Parte a la salida de la comisión para añadir que el equipo de Gobierno "no ha contado con nadie" para elaborar unas cuentas "que se resumen en una subida generalizada de impuestos".

Sobre la capacidad de financiación municipal en el futuro se posicionó Diego Bernardo, concejal de Recaudación y Rentas. "Lo que se dice es que no se pueden bajar los impuestos", aseguró el edil para atacar "la falta de propuestas" de la oposición en bloque. "Llevan días hablando en los medios de comunicación pero no traen nada a la comisión", lamentó Bernardo para concluir que los presupuestos son "buenos para Zamora" y que "no hay subida de impuestos".