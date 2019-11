Organizada por la Coordinadora Feminista Zamorana la manifestación celebrada ayer noche en la capital fue el acto más multitudiario del Día Internacional contra la Violencia de Género, ya que fueron en torno a 500 las personas las que participaron en el recorrido de la marcha, entre la plaza de la Constitución y la Plaza Mayor.

Encabezada por la pancarta de las convocantes, "Lucha feminista contra la violencia machista" la marcha partía de Santa Clara, a la altura de la plaza de la Constitución y discurrió por Santa Clara sumando adeptos hasta la llegada a la Plaza Mayor. Pancartas como "Ni un paso atrás en igualdad. Vivas, libres, unidas" de UGT, "No más violencia contra las mujeres" de Amnistía Internacional, "Ni una menos" de STE o carteles como "Hay que luchar descosiendo violaciones y no cosiendo botones" y "Los machotes matan más que ETA" jalonaban la manifestación en la que se corearon distintos lemas del tipo "No estamos solas, faltan las asesinadas", "No es un caso aislado, se llama patriarcado", "No es no, lo demás es violación", "Estamos hasta el culo de tanto machirulo", "Franco aún no ha muerto, está en el parlamento" o "Ni una menos". La manifestación llegó a la Plaza Mayor y frente a la fachada del Ayuntamiento iluminada de morado y un gran lazo del mismo color se proyectó un a presentación con los datos de lo que supone la violencia machista. Unos datos que se reiteraban después en la exposición final leida por varias componentes del colectivo convocante y que hablaban de 52 mujeres asesinadas en España en lo que va de año y 1.070 desde el año 2003.

La Coordinadora Feminista de Zamora pidió cambios en la Ley de Violencia de Género con el fin de que la norma ampare a todas las mujeres, cambie la "carga de la prueba" y acabe con casos como los de las diferentes manadas, violaciones en grupo que los jueces castigan como abuso sexual. Piden asimismo más recursos específicos y de formación y criticaron los discursos misóginos que "quieren devolvernos a la intimidad de las cocinas".

Lemas como "Di no a la violencia de género", "El machismo mata" o "No seas cómplice" pusieron el punto y final a la manifestación que cerraba los actos del 25 de noviembre.