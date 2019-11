Zamora clama contra el "terrorismo machista"

Tras una jornada llena de actos en repulsa de la violencia machista, como el celebrado por la Fundación Leticia Rosino o el acto institucional con la interpretación de 'Libre te quiero', cientos de personas han salido a las calles de Zamora a última hora de este lunes para participar en la manifestación convocada por la Coordinadora Feminista con motivo del 25 de noviembre, Día Mundial de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

La marcha ha comenzado de forma puntal desde la plaza de la Constitución frente a la iglesia de Santiago el Burgo y ha concluido en la Plaza Mayor, donde se han proyectado distintas imágenes con las cifras de esta lacra y se ha dado lectura a un manifiesto.

"No es un caso aislado, se llama patriarcado", "Igualdad, ni un paso atrás", "Escucha hermana, esta es tu lucha", "Solo sí es sí", "No es no, lo demás es violación", "Franco no ha muerto, está en el Parlamento", "Basta ya de justicia patriarcal", "No nos mires, únete" y otras consignas han sido coreadas por las mujeres de la Coordinadora Feminista que han encabezado la manifestación. Además, los manifestantes han portado pancartas en los que se podían leer mensajes como "Los machotes matan más que ETA" o "Hay que luchar descosiendo violencias y no cosiendo botones".

