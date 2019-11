Zamora celebra la Semana de las personas con discapacidad a partir del miércoles

La Gerencia Territorial de Servicios Sociales en Zamora, en colaboración con el Consejo Provincial de Personas con Discapacidad, ha organizado la XVII "Semana de las Personas con Discapacidad", que se desarrollará del 27 de noviembre al 3 de diciembre con el objetivo de sensibilizar a la población de que las limitaciones motrices o psíquicas no son impedimento para alcanzar una vida plena.

Bajo el título 'Unidos a todos', la programación de esta decimoséptima edición aborda distintas actividades, entre las que se encuentran, como ediciones anteriores, exposiciones, actuaciones musicales o jornadas de convivencia, formativas y deportivas, con las que acercar este colectivo a la sociedad y fomentar su integración social y laboral. Cabe destacar y agradecer la dedicación de todos los profesionales que trabajan diariamente con estas personas, tanto en el ámbito de la administración como en otras asociaciones y entidades privadas.

En Zamora hay registradas un total de 12.351 personas con una discapacidad igual o superior al 33 %. En cuanto a los tipos de discapacidad, 7.100 personas en la provincia sufren discapacidad física, 3.371 psíquica, 1.032 visual y 848 auditiva. Asimismo, la provincia cuenta con un total de 95 centros de atención a personas con discapacidad, de los cuales el Centro 'Virgen del Yermo' es de titularidad pública. Entre todos tienen capacidad para dar asistencia a 1.461 zamoranos en forma de vivienda y de centro de día.

Cualquier zamorano que presente algún tipo de discapacidad puede solicitar el reconocimiento del grado de la misma en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales (C/ Prado Tuerto, 17), en la Unidad de Valoración y Atención a Personas con Discapacidad (C/ San Alfonso de Zamora, 1), en las Oficinas de Información y Registro de la Delegación Territorial de la Junta en Zamora (C/ Leopoldo Alas Clarín, 4), en cualquiera de los lugares establecidos para tal efecto o a través de la web de la Junta de Castilla y León (www.jcyl.es).