"A este paso la igualdad de género no se logrará hasta el año 2186", por eso es necesario hacer algo más, "no basta con los planes de igualdad". Lo dijo Rocío Casado, subdirectora comercial en la oficina Store Zamora de CaixaBank, en el transcurso de su intervención en eWoman. Rocío dirige un equipo de diez personas, de las cuales siete son mujeres. Destacó la cultura en pro de la diversidad y el empoderamiento de la mujer que practica su empresa, en especial en el desarrollo directivo. Tanto diversidad funcional, como generacional y de género, con la meritocracia como el sistema de ascenso y la igualdad de oportunidades Siempre en busca de nuevos retos, ha pasado por diferentes destinos antes de recalar en Zamora. Ilusión, trabajo y responsabilidad son las claves que le han guiado en la vida, junto con las ganas de aprender. "No podemos renunciar a nuestros sueños" dijo.