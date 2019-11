"Con Internet tienes la posibilidad de llegar a todo el mundo con tus productos"

Paloma Hernández Tamame ha recibido el premio eWoman al Negocio Online por su empresa Bag&Block, que se dedica a la elaboración de bolsos con fichas o bloques de juegos de construcción.

Estos bolsos permiten quitar y poner bloques y adaptar el complemento a cada ocasión.

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y después de trabajar en China, Paloma Hernández decidió volver a Zamora para poner en marcha la empresa. Los bolsos se realizan de forma manual y personalizada en el Centro Especial de Empleo (CEE) Artmo Bene de la Fundación Intras.

–Ha recibido el premio Negocio Online, ¿qué supone este premio y qué ha sentido al recibirlo?

–Estoy muy contenta porque siempre recibir un premio es algo que alegra, pero la verdad es que lo que más me ha alegrado de esta semana es que estamos teniendo muchas ventas hacia el extranjero. El mayor premio viene de los clientes.

–¿Qué le pareció la jornada eWoman?

–Me pareció una jornada muy amena. Estuvo muy bien y me gustaron mucho las charlas de las ponentes, sobre todo la parte en la que contaron su experiencia personal.

–¿Cree que es importante que se premie el talento femenino y el éxito de las mujeres?

–Sí, me parece bien que se premien el talento y el éxito femeninos, pero igual que el talento o el éxito masculino.

–¿Se ha encontrado con trabas o dificultades en su trayectoria profesional por ser mujer?

–No, nunca he tenido un techo de cristal por ser mujer ni he sentido ningún tipo de discriminación. Siempre me he medido respecto a mí misma, respecto a lo que quería y lo que yo valía. La mayor parte de mi carrera profesional la he desarrollado en China y allí la diferencia estaba entre si eres occidental o chino y no me discriminaban por nada.

–¿A qué se dedicaba en China?

–Llevaba la atención al cliente de un laboratorio eléctrico. En este laboratorio eléctrico lo que hacíamos era testar todos los productos que vienen a Europa para comprobar que los productos que se enviaban desde China cumplían con la normativa europea. Yo llevaba el departamento de atención al cliente y para el seguimiento de pedidos tenía un equipo de más de 30 personas.

–Y decidió venirse a Zamora y crear Bag&Block...

–Sí, quería cambiar de trabajo y siempre había tenido en mente que quería montar algo para hacer bolsos. Tenía ahorros y dije ahora es el momento y me tiré un poco a la piscina de montar Bag&Block.

–¿A qué se dedica la empresa?

–Hacemos bolsos con bloques de Lego. Una sorpresa del proyecto es que hemos empezado a trabajar con la Fundación Intras y está funcionando muy bien. El ensamblaje de los bolsos es muy divertido y ameno, pero lleva mucho tiempo. La verdad es que está funcionando gracias a la Fundación Intras. Están haciendo los bolsos personas con discapacidad mental grave y prolongada.

–¿Qué permite el diseño de estos bolsos?

–Lo mejor que tienen es que como la parte está hecha con legos, encima se pueden colocar otros bloques y hacer el dibujo que quieras. Lo especial de estos bolsos es que los puedes cambiar siempre que quieras y no tienes que estar cambiando de bolso. La idea es que se pueda cambiar cuando se quiera.

–¿Antes ya hacía bolsos con otros materiales?

–Sí, cuando estaba en la universidad me dedicaba la mitad del tiempo a hacer bolsos y la otra mitad a estudiar. Luego pensé que quería ser diseñadora, pero empecé a trabajar y me di cuenta de que no. Cada vez que sacaba tiempo libre hacía un bolso y en el año 2006 hice el primer bolso con piezas de Lego. Vi que llamaba muchísimo la atención porque todo el mundo me preguntaba por él. En 2012 hice una colección con unos 20 bolsos y la registré. Entonces hacer esos bolsos llevaba 40 horas de trabajo. Cuando decidí dedicarme a esto pensé cómo podía reducir el tiempo y que el ensamblaje fuera más sencillo y hemos reducido el tiempo de 40 horas a cinco. Los bolsos pequeños se tarda tres horas en hacerlos y los grandes cinco.

–¿Dónde vende sus bolsos?

–En tiendas estamos vendiendo en España y por la página web vendemos a todo el mundo. Estamos llegando a Filipinas, Japón, China, Estados Unidos, Brasil, Argentina y México. La verdad es que se están moviendo muy bien y llegar al mercado asiático es de las cosas que me está dando una gran alegría porque sé que es uno de los mercados más complicados del mundo.

–¿Cuál es su objetivo ahora?

–El objetivo del próximo año es la internacionalización de la empresa y potenciar e ir mejorando la página web. La verdad es que la estrategia nacional está funcionando muy bien porque teníamos dos tiendas en el mes de abril y estamos ya en 12. Estamos en Madrid en Fuencarral, en Barcelona, Marbella y estamos logrando muy buenas localizaciones porque los bolsos gustan y generan tráfico a las tiendas. Como la parte nacional nos está yendo muy bien, estamos empezando a diseñar la internacional, que es más complicada, pero paso a paso.

–¿Ha conseguido dedicarse a su pasión?

–No me lo tomo como que estoy haciendo lo que quería hacer, sino algo que sabía que si no hacía me iba a arrepentir. Me lo estoy tomando así y si no funcionase, pues a otra cosa. Por suerte, parece que va funcionando, pero lo hice porque desde los 25 años era algo que siempre había tenido como objetivo y si no lo hacía, me iba a arrepentir. La verdad es que voy diseñando lo que me parece, me voy adaptando a lo que veo y estoy aprendiendo mucho. Dejé el trabajo que tenía porque ya no estaba aprendiendo más.

–¿Cuál es la clave del éxito de los bolsos de Bag&Block?

–Son bonitos, diferentes a lo que hay y llevo muchos años pensando en cómo sacar provecho al máximo de todo lo que había. Son bolsos que te pueden durar años como nuevos y vi la posibilidad de que además los puedes estar cambiando. Potenciar todo lo que podía tener de bueno es lo que está haciendo el proyecto diferente.

–¿Internet abre muchas posibilidades?

–Sí. Lo que estoy montando sin Internet me hubiese costado muchísimo más porque no tienes manera de llegar. Con Internet creas un producto diferente porque tienes posibilidad de llegar a todo el mundo. Internet ha machacado el sector de los negocios locales, pero ahora el planteamiento es al contrario, se trata de crear un producto único y ponerlo a disposición del mundo. Uno de los motivos por los que nos están comprando mucho es porque antes cuando se viajaba comprabas el producto que no encontrabas en tu país y te lo llevabas de recuerdo. Creo que mis bolsos se están vendiendo a turistas extranjeros porque encuentran algo que no encuentran en su país, que consideran diferente y que es bonito.