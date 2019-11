"El deporte individual te ayuda a conocerte como persona y a crecer"

La piragüista zamorana Victoria Fraile ha recibido el premio al Mérito Deportivo de eWoman Zamora 2019. Fisioterapeuta, tiene 35 años y lleva 25 en el mundo del piragüismo, donde ha logrado cosechar un amplio palmarés.

Pero además de su dedicación al deporte desde el año 1995, el galardón premia su labor de concienciación y solidaridad por su colaboración con varias asociaciones.

–¿Qué supone haber recibido el premio al Mérito Deportivo?

–Es una sorpresa enorme porque no me esperaba ni la nominación ni el resultado. Es una auténtica sorpresa y estoy muy agradecida.

–¿Qué le parece el evento eWoman, que premia el talento femenino?

–Me parece una iniciativa estupenda. Creo que es una iniciativa buenísima en el momento en el que vivimos de reforzar el valor de la mujer y fomentar la igualdad de oportunidades tanto en el deporte como en el trabajo y en la vida doméstica.

–¿Cuándo comenzó en el mundo del piragüismo?

–Hace 25 años, llevo más de media vida. Cuando tenía diez años en verano en Zamora el piragüismo era un deporte que estaba muy de moda, muy en auge y como tampoco había muchas otras alternativas mi madre me dijo que probara a hacer piragüismo. Empecé con las hermanas Muñoz y he estado casi toda mi vida con ellas.

–¿Luego le enganchó este deporte o por qué continuó?

–No se si me enganchó o me enamoró, no se cuál es la definición. Enseguida empezamos a competir porque el piragüismo es un deporte en el que competíamos y viajábamos mucho. Cada fin de semana era una aventura y cuando eres pequeño, esas cosas te van enganchando. También haces tu grupo de amigos, empiezas a ganar competiciones y a entrenar más de forma profesional. Lo que al principio es un juego se va convirtiendo en una dedicación o profesión.

–Trabaja como fisioterapeuta, ¿es posible compatibilizar su profesión con el deporte?

–Ahora compito poco por el hecho de que estoy trabajando a jornada completa. Es muy difícil compatibilizar la profesión con la dedicación al deporte de élite porque son muchos sacrificios, muchas horas de entrenamiento y tienes que tener una dedicación importante si quieres competir a un alto nivel. Me planteé hacer piragüismo sin competir, pero he visto que es imposible, así que me pongo unos objetivos que puedo cumplir al final de temporada y por eso es por lo que sigo entrenando y compitiendo. Por desgracia, los deportistas no podemos vivir del piragüismo. Incluso en Zamora, con el nivel deportivo que tenemos y hemos tenido en piragüismo, económicamente es impensable dedicarse exclusivamente a esto. Te toca decidir tu futuro, dedicarte a tu profesión y realizarte de otra forma.

–Además de su labor profesional y del deporte, colabora con asociaciones, ¿con qué entidades colabora y de qué forma?

–Estuve mucho tiempo colaborando con la Asociación Zamorana de Artritis Reumatoide, otra temporada estuve trabajando con la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y colaboro con la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia. La verdad es que colaboro con todo el mundo que reclama un poco de ayuda o consejos. Si con los conocimientos de fisioterapia y los valores del deporte puedes ayudar a alguien a vivir un poco mejor, siempre se agradece. También colaboré con Sanagua Aspace Zamora en el calendario solidario de 2018, en este caso como deportista.

–¿Qué es lo que más le gusta del piragüismo?

–El deporte individual te ayuda a conocerte como persona, a crecer individualmente, a tener unos valores y a saber que con trabajo, constancia y esfuerzo, te marcas unos objetivos y los puedes ir cumpliendo o no. Cuando no consigues esos objetivos, también se aprende y te hace reforzarte más como persona. Todos esos valores, que luego he podido aplicar a mi vida, me los ha transmitido el deporte.

–¿En su trayectoria deportiva se ha encontrado con trabas o dificultades por ser mujer?

–No he tenido trabas directas, pero diariamente te puedes encontrar muchas trabas indirectas. Por ejemplo, nos ha costado mucho trabajo que en los medios de comunicación el titular fuéramos nosotras porque en un mismo nivel de resultados, siempre ponían el titular a un hombre antes que a una mujer. Cuando te debes a unos patrocinadores o a unos sponsor esto es importante y el tema de la igualdad nos ha costado trabajo. Se ha trabajado mucho también porque hubo una temporada en la que cuando ganabas una regata, los premios eran diferentes aún siendo la misma clasificación. Otro ejemplo es que a la hora de participaciones internacionales, a lo mejor había un cupo mayor para hombres que para mujeres. Por eso, todas las iniciativas que fomenten la igualdad y la presencia de la mujer en todos los aspectos de la vida vienen muy bien para concienciar porque las mujeres tenemos el mismo valor, el mismo nivel y el mismo derecho.

–¿Cuáles han sido las claves de su éxito?

–La constancia. No me he rendido nunca aunque en 25 años no todo ha sido un camino de rosas. Hay momentos en los que estás muy bien y todo va fantástico, pero hay muchos momentos en los que no estás tan bien. Las claves son no rendirte, no tirar la toalla, la constancia de trabajar todos los días, la responsabilidad y sobre todo, rodearte de un equipo humano que te apoya y está siempre contigo.

–¿Animaría a otras mujeres a perseguir sus sueños?

–Por supuesto, animo a mujeres, a hombres y a todo el mundo.