Las lluvias resultan un espejismo ante otra mala temporada de setas

La temporada micológica que ocupa el otoño será mejor que en años anteriores, pero no tanto como en un principio se preveía. Las lluvias han sido un espejismo y ese repunte de setas que ansiaba la comarca de Sanabria no ha sido tal. Aliste pone el contrapunto y allí sí que se ha producido una eclosión. En los municipios de la zona se ha registrado un alto valor de los denominados "zamoranitos" o boletus de jara. Pero las pequeñas buenas noticias no pueden mitigar una realidad demoledora: los bosques están sufriendo. Y lo hacen, no solo por la sequía que les azota desde hace cuatro años hasta hacerlos vivir en un "agosto interminable", sino que también está dejando su mala impronta el ser humano.

La prisa por coger los primeros ejemplares está haciendo que las setas esporen en las casas y no en el campo, donde deben, por lo que se complica y mucho su reproducción. Así lo ha explicado el presidente de la Asociación Micológica Zamorana, Pedro Pérez, durante la presentación de la vigésimo primera edición de las Jornadas Micológicas que ya se encuentran en marcha. El experto ha lamentado otra campaña más sin los resultados esperados. "Las últimas lluvias han cambiado la pesadumbre que arrastrábamos, pero la mejoría no ha sido tal y como se esperaba", ha señalado. "Los micelios sufren y lo que estamos viendo es que los bosques viven en un agosto continuado", ha añadido. "Además, la presión del ser humano se nota y estamos viendo cómo las esporan caen en las casas y no en el propio bosque, con el consiguiente daño para todos", ha manifestado.

En lo referente a las XXI Jornadas Micológicas organizadas por la Asociación Micológica Zamorana, la cita principal tendrá lugar mañana en el claustro del Colegio Universitario. Allí, a las doce del mediodía, se inaugurará una nueva edición de la exposición de setas con lo recolectado hasta la fecha. Se calcula que puedan participar entre 300 y 400 ejemplares, que entrarán al concurso para escoger al menos común, al más espectacular y al de mayor interés científico.

Asimismo, durante la próxima semana se celebrarán dos conferencias en el centro cultural de La Alhóndiga. La primera de ellas, pronunciada por el médico y experto micológico Herminio Pérez Fernández, versará sobre "Las setas y su toxicidad". La segunda estará dirigida por Raúl Fraile Fabero, ingeniero en forestales, que hablará sobre "El reishi (Ganoderma lucidum), seta medicinal milenaria de uso actual". Serán los días 27 y 28 de noviembre respectivamente y siempre a las ocho de la tarde. Los expertos recomiendan acudir para conocer más sobre los peligros de las setas, al haber advertido también durante esta campaña casos de intoxicaciones causados por demasiado atrevimiento.