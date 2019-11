"Si modificáramos nuestro estilo de vida evitaríamos 40.000 muertes al año"

El jefe del servicio de oncología del Hospital Valdecilla de Santander, el zamorano Fernando Rivera Herrero, ha participado hace unos días en una conferencia organizada por la Asociación zamorana de ayuda frente al cáncer (Azayca), en la que ha hablado, junto a la oncóloga del Hospital Universitario Central de Asturias, Paula Jiménez-Fonseca, de la importancia de la alimentación y de llevar una vida saludable para combatir esta enfermedad.

Ha participado en una charla sobre alimentación y cáncer. ¿Qué temas se han abordado?

En la conferencia se ha hablado de nutrición y de la importancia de la alimentación y de llevar un estilo de vida saludable para prevenir el cáncer, así como del tabaquismo. También hemos incidido en que es básico realizar ejercicio físico de forma regular como método de prevención. Pero, sobre todo, se ha hablado de qué hábitos se deben seguir a la hora de comer para prevenir el cáncer.

Entonces, ¿existen alimentos que ayudan a prevenir el desarrollo del cáncer?

La dieta es esencial a la hora de prevenir o provocar un ´cáncer. Juega un papel muy importante. Si modificáramos factores ambientales que tienen que ver con el estilo de vida, podríamos evitar una de cada tres muertes por esta enfermedad. En España fallecen anualmente 120.000 personas debido al cáncer, lo que significa que se podrían evitar 40.000 muertes modificando tan solo nuestro estilo de vida.

Se suele hablar de alimentos que provocan cáncer. ¿Esta afirmación es cierta?

Muchas veces se ha hincapié en los aspectos negativos de la alimentación y en las cosas que producen cáncer. En la charla hemos hablado, de hecho, de evitar tópicos como que los productos prefabricados provocan cáncer y que los productos de origen natural no lo producen. Y no es cierto. El tabaco es natural y produce cáncer. Tenemos una idea muy distorsionada de la realidad. Lo natural no siempre es bueno, aunque es verdad que ciertos hábitos se relacionan más con el cáncer, como la ingesta excesiva de grasas, si sobre todo son saturadas. Aunque, sin embargo, el aceite de oliva, que también es una grasa, nos protege de su aparición.

¿Quién decide qué produce cáncer y qué no?

Existe un organismo internacional que pertenece a la Organización Mundial de la Salud que cataloga todos los patrones ambientales que existen, incluida la comida, la luz solar o las ondas de los móviles. Ellos son los que indica qué grado de evidencia existe en cuanto a su relación con el desarrollo de un cáncer. En este listado están incluidas sustancias naturales. Y es que establecer que algo puede provocar cáncer no significa necesariamente que te lo vaya a producir y se tenga que huir de ella. Vivimos rodeados de sustancias que provocan esta enfermedad.

¿Qué peso tiene la dieta en el desarrollo de la enfermedad?

La dieta tiene mucha relación con el cáncer de colon, por ejemplo. Si tenemos en cuenta las estadísticas, hace 40 o 50 años, en el sur de Europa, el cáncer de colon era muy poco frecuente, mientras que el norte de Europa su incidencia era mucho más elevada. A lo largo de los últimos 50 años, hemos ido eliminando frutas y verduras de nuestra dieta, mientras que el resto de países las han añadiendo. El resultado; en estos países ha ido bajando la incidencia del cáncer de colon, mientras que aquí ha ido creciendo. De hecho, hace tres años empezamos a tener más casos de cáncer de colon en el sur de Europa que en el norte.

¿Y los alimentos procesados y las carnes rojas? ¿Qué opinión le merecen?

Es muy importante no obsesionarse con la alimentación porque las verduras pueden ser buenas, pero una dieta en la que se incluyan tan solo verduras generaría unos déficits enormes. Hay que comer de forma equilibrada, con proteínas e hidratos de carbono e intentando reducir las grasas saturadas, principalmente. No hay que demonizar el consumo de carne roja. Por comer un par de veces a la semana un filete no pasa nada. No todas las carnes procesadas son iguales y el problema es que se han mezclado. Hay estudios, por ejemplo, que sugieren que el jamón ibérico no solo no produce cáncer, sino que es un protector.

Desde hace unos años se ha puesto de moda los conocidos como superalimentos... ¿Son realmente tan buenos como se dice?

En general, ningún alimento te va a proteger de un cáncer. Y si lo tienes, ningún alimento te va a curar. El exceso de cualquier alimento, por muy bueno que sea, no es nunca lo más adecuado. Si fuésemos capaces de comer como se comía hace 50 años, sería mejor, porque esa alimentación es la que realmente protege del cáncer, más que cualquier alimento estrella.

¿Lo bueno sería entonces volver a la dieta mediterránea?

Efectivamente. Una dieta que incluya legumbres y verduras, donde se comían embutidos, pero no exceso. Tampoco se abusaba de las salazones, que está demostrado que sí que provocan cáncer. De ahí que, en Japón, por ejemplo, la incidencia del cáncer gástrico sea tan alta.

En el caso de aquellas personas que ya sufren la enfermedad. ¿Es importante tener una alimentación determinada?

Prevenir es un escenario totalmente distinto al que vive una persona con cáncer. En el caso de la persona que tiene este enfermedad, la prioridad es que se cure. Lo que hay que ver es cómo se combina con los tratamientos que se le está dando al paciente. En general, no pensamos que con alimentos se pueda atacar al cáncer, aunque sí se puede favorecer que la persona se encuentre con más fuerzas. Importará que el paciente esté nutrido o tenga un buen aporte de proteínas.