La Escuela de Industrias Lácteas encara 2020 con 200.000 euros de presupuesto

Diego G. Tabaco

La Fundación "Escuela Internacional de Industrias Lácteas", que es la que rige los designios de la escuela, encara el ejercicio 2020 con un presupuesto de 200.000 euros. Así lo aprobaron ayer los patronos e impulsores de la fundación en la primera reunión desde su constitución, formalizada con escritura pública hace unos meses. Los asistentes aprobaron además la memoria de actividades de este año y dieron el visto bueno a la entrada de cinco nuevos patronos: Inlac (la Interprofesional Láctea), Grupo Quesos Canal, Laboratorios Arroyo, Dairly Cultures y Soltiban. Todos ellos son ya miembros de pleno derecho de la fundación, con sus derechos y sus obligaciones, tales como costear los gastos de la escuela.

Según José Luis Calvo Rosón, exgerente de Gaza y representante de la fundación, se trata todavía de un presupuesto "pequeño" porque "no nos han salido otras fuentes de financiación". Aunque la aportación de las instituciones está ahí la mayor parte de la cantidad ingresada proviene, dicen los representantes de la escuela, del sector privado, "y esta es la idea que tenemos que mantener".

La fundación también ha dado cuenta de los objetivos marcados para el año 2020. Aunque posiblemente el gran debe de la escuela ha sido el de no ser capaces de poner en marcha el máster en Gestión y Dirección de Industrias Lácteas, que se iba a impartir como título propio de la Universidad de Salamanca, Calvo Rosón apuesta por "consolidar los cursos que están ya en marcha" y "después volver a plantear el máster, que lo haremos". La fundación se plantea dar una vuelta de tuerca a una formación que, cuando se redactó la idea de la escuela láctea, era la piedra angular del proyecto. "Volveremos a hablar con la universidad y a replantearemos el máster desde otra perspectiva, con una matrícula más barata y con más recursos". Cabe recordar que todo estaba previsto para la puesta en marcha de esta formación, reglada, en este curso académico. Lo único que lo ha impedido ha sido la falta de alumnos.

Con todo, la Fundación "Escuela Internacional de Industrias Lácteas" fija sus objetivos inmediatos en la captación de patronos. "Tenemos que buscar patronos, que es tanto como decir que tenemos que buscar alumnos", resume José Luis Calvo. "Este año trabajaremos en el ámbito nacional", en las empresas del sector dentro de España, "y el año que viene daremos el salto internacional" para que la escuela de Zamora sea una referencia del sector fuera de las fronteras españolas. Aún así, paciencia. "Queremos construir el edificio desde abajo, no aturdirnos, porque eso nos llevaría a fracasar. El proyecto está bien armado, hay un buen equipo, pero los pasos deben ser sólidos", apuntan los responsables de la fundación.

Por lo demás, la Escuela Internacional de Industrias Lácteas refuerza su "misión" de "formar a los trabajadores". Por esto, parece, no es urgente la puesta en funcionamiento del máster de una manera urgente. "Dentro de los trabajadores están los directivos, pero evidentemente hay menos directivos que trabajadores. Si formamos muchos jefes, podamos encontrarnos con que hay pocos indios. El máster llegará, pero en su momento", apuntó ayer José Luis Calvo durante su intervención ante los medios de comunicación, antes de la celebración del patronato. La escuela, cabe recordar, cuenta con un total de once cursos dirigidos a los profesionales del sector, pero a los que también pueden inscribirse desempleados que quieran mejorar su formación. De estos once se ha conseguido poner en marcha siete, algunos de los cuales ya están en funcionamiento. "Tenemos buenas perspectivas para el futuro, pero debemos trabajar con calma para no abarcar más de lo que podemos asumir", resumen las mismas fuentes.