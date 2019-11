Cante y toros

Aunque no soy taurino y sí aficionado al flamenco, tengo que reconocer que son multitud los que han unido en sí mismos las dos artes, exclusivamente hispanas si bien importadas por otras culturas y, desde luego en el caso del flamenco, mucho más respetado y valorado que en nuestro país.

Hoy sábado, a partir de las nueve de la noche y en su sede social de Peña Trevinca, "Amigos del Cante", podrá disfrutar de una velada en la que indefectiblemente se unirá el cante a la tauromaquia en la persona de un excelente banderillero, al decir de los entendidos, con un profundo cantaor: Paco Peña.

La actuación será privada para los socios e invitados, entre los que se espera la presencia de Andrés Vázquez, Juan Figueroa director del documental "Sobrenatural" sobre la vida artística del genio de Villalpando, Alberto Durán, torero, Ana Pedrero y Celedonio Pérez, críticos taurinos, además de los cartelistas del Festival Flamenco de Zamora en los últimos años: Antonio Pedrero, Andrea Valero, Satur Vizán, Fernando Lozano Bordell, Toño Martín Alén, Carlos San Gregorio y Charo Antón.

El ecijano Paco Peña triunfó en los ruedos de medio mundo como uno de los banderilleros más demandados por los maestros en las tres últimas décadas, Julio Aparicio, Emilio Muñoz, Curro Romero, Rafael de Paula, El Cordobés, Morante, Javier Conde o Chamaco tuvieron el privilegio de contar con su sapiencia –torera y cantaora– junto sus cuadrillas. Su fuerte adición al cante y sus buenas maneras para con el universal arte, han hecho que deje los cuernos por el quejío a sus cuarenta y tantos años, con plenas facultades y todo un mundo de experiencias. Cantaor largo y en posesión de un excelso eco flamenco cada vez menos habitual. Paco ha grabado dos discos: "Con la verdad por delante" en 2012 y "En estado de gracia" de 2016, ambos producto de la factoría Chemi López (La Droguería Music) -prácticamente la última productora que le queda al flamenco de calidad y de nuevos valores- y ahora, el de Écija se ha descolgado con un libro de vivencias presentado hace poco más de un mes y titulado "El cante y los toros, primos hermanos". No lo he leído, pero me aseguran los que sí lo han hecho que es una delectación inigualable. Y es que, como dice su autor: "una bulería son unos lances a la verónica, sin embargo una seguiriya es una estocada, porque es la muerte".

Paco Peña viene muy bien acompañado por el guitarrista malagueño Paco Javier Jimeno, ganador de innumerables primeros premios como concertista, destacando sobremanera el Bordón Minero obtenido en el Festival Internacional del Cante de Las Minas de 1995. Además, su sonanta ha sido, y es, demandada, por una gran mayoría de los cantaores más predominantes del elenco jondo.

Tenemos, por lo tanto, ingredientes suficientes para disfrutar de una velada de muchos quilates en "Amigos del Cante", que sigue en plena celebración de sus cuarenta y cinco años de vida.