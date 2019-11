La música celebra su día

Cuenta la leyenda, que Santa Cecilia fue obligada a casarse contra su voluntad, a pesar de que había consagrado su virginidad al Creador. Se dice, incluso, que el mismo día de su enlace, mientras los músicos tocaban, ella cantaba a Dios en su corazón. Por esa razón, el papa Gregorio XIII decidió nombrarla patrona de los músicos, por "su sensibilidad" y por haber "demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos", además de por su "espíritu sensible y apasionado por este arte que convirtió así su nombre en símbolo de la música", señaló entonces el santo pontífice antes de hacerla canonizarla.

En su honor, cada 22 de noviembre, los músicos de toda España recuerdan esta fecha, en la que se rinde homenaje también a este arte universal. Una celebración a la que se unen dos de las bandas de Zamora, que ofrecerán sendas actuaciones en los teatros de la ciudad. La música comenzará a sonar este mismo viernes con el concierto de la banda de música Maestro Nacor Blanco, que actuará en el Teatro Ramos Carrión a las 20.30 horas. Una cita en que la agrupación, bajo la batuta y dirección de Álvaro Lozano, interpretará un reportorio variado y renovado, con obras como "Ammerlad", de Jacod de Haan, "La Concha Flamenca", de Perfecto Artola, "La Plaza de la Maestranza", de Daniel Vela, "El Cumbachero", con arreglos de Nahowiro Iwai, así como un tributo a Gleen Miller con arreglos de Henry Gass. Para finalizar, la banda interpretará el "Bolero de Algodre" con arreglos del zamorano Miguel Manzano. La obra central del concierto será la interpretación del concierto para trombón y banda "Colors for trombone", del compositor belga Bert Appermont. Una actuación en la que está previsto que participe el trombonista zamorano David Alejandre como solista. El precio de las entradas es de 4 euros.

Los actos musicales en honor a Santa Cecilia continuarán el sábado 23 con el concierto, esta vez en el Teatro Principal, de la Banda de Música de Zamora. La agrupación se presenta en el coliseo con una actuación dividida en dos partes. Así, durante la primera parte de la actuación, interpretarán la obra de "Il convegno de Almicar Ponchielli", en la que intervendrán las solistas Ana Castro y Mónica Pinilla.

Durante la segunda parte del concierto, la banda se atreverá con la música de una de las sagas cinematográficas más conocidas de todos los tiempos, "El Señor de los Anillos", una obra con partitura de Sinfonía número 1 "The Lord of the rings" del compositor holandés Johan de Meij.

Un programa, en definitiva, que combina partituras clásicas con otras más actuales con la intención de atraer a todo tipo de público al concierto musical.

La actuación está previsto que comience a las 20.00 horas. Las entradas están a la venta por un precio único de 5 euros.