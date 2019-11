"Tenemos que ser firmes ante este machismo criminal", apunta Martín

"Es evidente que existe este drama y el machismo criminal está ahí", aseguró la delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, durante su visita a Zamora. "Tenemos que ser muy firmes y no dar ni un paso atrás con estas circunstancias que estamos viviendo en este momento de formaciones políticas que niegan una realidad tan cruda y otras que colaboran no posicionándose tajantemente a que no se puede dar ni un paso atrás de esta lucha de cuarenta años que tienen estas consecuencias tan duras y tan dramáticas", remarcó la delegada.

Desde 2003 hasta hoy, han sido asesinadas en Castilla y León un total de 51 mujeres de las 1.027 que han perdido la vida en toda España. Y que este año ha habido 51 víctimas mortales en el país, tres de las cuales fueron asesinadas en Castilla y León.

En Zamora ha habido tres víctimas mortales desde el año 2003. Se denuncian en la provincia zamorana cada año más de 300 casos de violencia de género de los 5.000 que están registrados en Castilla y León. Además, hay 60 mujeres con protección policial de las más de 1.200 que hay en Castilla y León, según los datos que maneja la delegación del Gobierno de la comunidad y que fueron puestos sobre la mesa por Mercedes Martín.