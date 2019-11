Desde Sampil hacia la ermita de San Pelayo

Al analizar determinadas crónicas que contienen datos sobre Sampil, se llega a la conclusión que en la Alta Edad Media esta población sanabresa era un núcleo destacado en la comarca. El castro de La Plaza, situado a orillas del río Tera, a un kilómetro hacia el oeste de las últimas casas, parece ser que actuó como eje de un distrito que se extendía por el entorno circundante. Hubo de poseer cierto rango de capital, pues contaba con aldeas subordinadas, entre las que se encontraba Valdespino. Su pujanza debió de prolongarse hasta bien entrado el siglo XI.

Centrándonos en el propio pueblo, quedan noticias de la existencia de un monasterio que alcanzó un desarrollo relativo. El punto exacto de su ubicación se desconoce, aunque sospechan que pudo ser el pago de El Rebouzo, pues sobre sus solares se marcan enigmáticos vestigios de muros. En ese cenobio, designado como Sant Pir, tuvo lugar en el año 927 un sonado pleito. Los monjes de Castañeda, encabezados por su abad Juan, demandaron a un personaje llamado Ranosindo, el cual, apoyado por sus galisanes, se había apropiado por la fuerza de unas pesquerías situadas en el Lago que los religiosos afirmaban que eran de su propiedad, pues las habían recibido por una donación. Planteado el litigio, el rey Ordoño II nombró unos jueces, los cuales siguiendo los usos arbitrales de aquella época, tras aplicar la prueba del agua hirviendo, dictaminaron que la verdad estaba de parte de la abadía. Años más tarde, hubo un segundo despojo y, después de una nueva intervención real, a cargo ahora de Ordoño III, los monjes recuperaron definitivamente el dominio.

Avanzando en el tiempo, son diversos los documentos que citan al pueblo. Atendiendo a los más significativos, uno es el fechado en el 1087. En él, Pelayo Bermúdez dona a Sahagún una villa llamada Sanctipiri, y deja bien claro que está en territorio sanabrés, repitiéndose la mención en el 1104. Precisa y detallada es la data de 1142 que señala que Pedro Cristiano, más tarde obispo de Astorga, al profesar en el monasterio berciano de Carracedo, otorgó a esa casa cenobítica diversas propiedades situadas en Sampil y otros sitios inmediatos. Tales bienes los había recibido por herencia de su abuela Elvira Fernández. Esas haciendas revirtieron posteriormente en San Martín de Castañeda, debido a que el citado Pedro Cristiano fue enviado como reformador a esa abadía, muy decaída por entonces. En la fecha relativamente cercana de 1714, tanto el lugar como su iglesia pasaron a ser propiedad del mencionado Castañeda, perdurando esa dependencia hasta la Desamortización del siglo XIX.

Atendiendo ahora a la localidad actual, se asienta en una zona fértil y despejada, dentro del amplio somonte que abarca desde el poderoso Sierro de San Juan hasta el curso del río Tera. Esos espacios, aprovechados antaño para sembrados y praderas, aparecen ocupados por un bosque dominante e invasivo que acorta los horizontes. En el medio, el casco urbano se dispersa en barrios, denominados de Arriba, Portugalete, Bajo, Las Llamas, Rincón, Arrabal... separados entre sí por arboledas. Las casas, a pesar de imprescindibles modernizaciones, mantienen los caracteres más peculiares de la arquitectura tradicional heredada, con paredes de piedra y techumbres de pizarra. Se originan así encuadres muy hermosos, de una grata plasticidad. Testimonio de los usos de antaño son los dos hornos que se conservan, elementales tahonas en las que los propios vecinos amasaban y cocían el pan que consumían. Existieron a su vez varias fuentes, de las que la de la Plazuela y la del Canto son dignas de destacar, al estar techadas con recias bóvedas de piedra. La última fue restaurada en el 2006.

La iglesia, de la cual quedan noticias de que fue filial de la de Chaguaceda, se emplaza en un rincón bucólico, un tanto apartado de las casas. Posee un recio presbiterio cuadrado, nave más baja y espadaña erguida sobre el muro del poniente. Ese campanario cuenta con una pintoresca torrecilla adjunta, dentro de la cual se cobijan las escaleras de acceso a las troneras. Por el mediodía se agrega un despejado pórtico, a cuya sombra se abre la puerta. Centrando la mirada en los aleros descubrimos cincelada una larga inscripción. Sobre ese epígrafe, de lectura dificultosa, tanto por su caligrafía como por la altura, han afirmado que reproduce un conjuro contra las brujas y el mal de ojo. No obstante es posible realizar su transcripción exacta, la cual informa que la obra se hizo siendo cura don Cirilo de Prada en el año 1723. Esta data puede señalar la de una reforma importante o la de una reconstrucción general, pues el presente edificio se ajusta a los diseños y estilo de aquella época. Ya en el interior apreciamos que la nave se cubre con techumbre sencilla de madera y la cabecera con cielo raso de escayola que, por los vestigios aún visibles puede ocultar un primitivo artesonado. El arco de triunfo, de medio punto, es amplio y sólido, apoyado en un par de gruesas columnas de sencillos capiteles. Centrándonos en la dotación escultórica, el retablo mayor forma una sola unidad con dos laterales inmediatos, constituyendo así un conjunto grato y suntuoso. De esos altares secundarios, el septentrional posee columnas salomónicas llenas de hojarasca, con gráciles angelillos en su coronamiento. El del otro lado, con hornacina trilobulada, es más simple. El principal muestra líneas rococó, con parejas de columnas jaspeadas realzadas con una policromía bien matizada. Muchas de las imágenes originales se han perdido. Entre las que se conservan destaca una de San Juan Bautista, colocada en un nicho de piedra abierto en el costado de la epístola. Interesan también las figuras de los Santos Mártires Fabián y Sebastián, toscas y desiguales, posiblemente las más antiguas de todo el templo. Sobre el muro del norte se agrega una pequeña capilla abovedada, presidida por la talla de vestir de la Virgen del Socorro. También se halla allí la sobria pila bautismal.

Adosado al propio monumento religioso, buscando amparo en él, se extiende el actual cementerio. Además de los habituales panteones y bloques modernos de nichos, destacan un par de tumbas vetustas, altas y recias, creadas con sillares de granito bien cincelados. Tapizadas por líquenes y verdín, cuentan, además de con la habitual cruz, con singulares pináculos colocados en su coronamiento. Pertenecieron a familias locales de cierto abolengo.

El itinerario por las tierras locales que aquí hemos programado parte en dirección noreste desde el extremo superior del Barrio de Arriba. Las últimas construcciones que dejamos son los depósitos actuales del abastecimiento público de aguas, emplazados ya fuera del casco urbano. Aprovechamos así un camino bien marcado que en gran medida avanza entre hileras de árboles o inmerso en el propio bosque. Se extiende por esa zona un robledo denso y expansivo formado por ejemplares mayormente jóvenes. No obstante, no todo es espesura; pues a trechos asoman los diversos prados situados en el vallejo recorrido por el arroyo del Piñero, el principal curso acuático local. Aunque encontramos algunas bifurcaciones, no existe riesgo de extravío, pues siempre hemos de elegir la vereda principal.

Tras haber recorrido ya casi dos kilómetros, abandonamos el término local para penetrar en el del vecino pueblo de San Juan de la Cuesta. Ahí hemos de fijarnos con detenimiento para descubrir la ermita de San Pelayo que nos propusimos como meta. La espesa celosía de los troncos arbóreos obstaculiza una límpida percepción. El emotivo santuario que buscamos se emplaza en lo alto de una diminuta loma, librándose así de las excesivas humedades inferiores. Lo encontramos bien cuidado, rehabilitado en sucesivas fases tras un largo abandono por el cual llegó a arruinarse parcialmente el tejado. Un cartel informa con detalle sobre las vicisitudes de esa rehabilitación. El edificio en sí consta de una voluminosa cabecera cuadrada a la que se agrega una larga nave cuyos tejados se prolongan hacia el oeste con un abierto alpende para guarecer la puerta principal. A pocos pasos se yerguen dos grandes bloques pétreos, colocados en el año 2006. Se utilizan como campanario, pues sobre ellos se cuelga el esquilón el día de la fiesta. Aunque la fecha propia de la romería habría de ser la del 26 de junio, la han trasladado al primer fin de semana del mes siguiente para propiciar una mayor asistencia. Se honra así a aquel valeroso adolescente, no se sabe si asturiano o nacido en Tuy, que quedó en Córdoba como rehén de los musulmanes a cambio de la liberación de su tío el obispo Hermogio. En ese cautiverio, con solo 13 años de edad, padeció martirio por resistir la presión lasciva del poderoso califa Abderramán III. Era el año 925.

Es posible que este oratorio sea el último vestigio de un poblado que quedó yermo hace mucho tiempo. Se cuenta que la propia localidad de San Juan estuvo enclavada sobre estos parajes y que poco a poco fueron construyendo las casas en las faldas del Sierro, forzados por la escasez de manantiales, dejando abandonados los solares primeros. Asimismo, señalan que aquí se veneraba también a la Virgen de las Candelas, pero que vinieron gentes de Puebla y se llevaron su imagen. Por ello quedó San Pelayo como titular único y absoluto.

Contemplado el edificio, captado todo su mensaje emocional, hemos de iniciar el regreso. Primeramente nos desviamos hacia el oeste unos doscientos metros, para virar después al sur superando un tramo confuso erizado de retoños de roble. Accedemos así a una de las largas praderas comunales denominadas cotos en la comarca. Son pastizales que ocupan zonas húmedas, limitadas por densas áreas boscosas. Estamos ahora en pagos pertenecientes a Valdespino. Descendemos progresivamente por el medio de las campas, sin precisar la existencia de algún tipo de senda. Deambulamos por rincones solitarios, bucólicos, de una elemental y auténtica hermosura. Se palpa un aislamiento total, un apartamiento absoluto, en el que la naturaleza se expande sin mesura. Común es la espantada de algún ciervo. Muy abajo ya, en el punto en el que el herbazal dibuja una bien marcada curva, nos apartamos hacia la izquierda para buscar una trocha que allí confluye. Volvemos a introducirnos en el monte, de nuevo en tierras de Sampil, para acceder a un frondoso castañar ya cerca de las casas. Esa última masa forestal posee ejemplares de considerables dimensiones.