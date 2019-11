El equipo de Gobierno acusa de "mentir" a la oposición, que habla de "hachazo fiscal"

Los 1,2 millones de euros de ingresos "extra" previstos por el Ayuntamiento de Zamora para el año que viene han llevado a la oposición al equipo de Gobierno a hablar de "sablazo" (PSOE) y de "hachazo fiscal" (el PP). Los dos partidos aseguran que la presión fiscal sobre los zamoranos aumentará en los próximos meses, algo que desmienten "de forma categórica" desde el Consistorio capitalino. "El PP y el PSOE mienten a los ciudadanos y lo hacen a sabiendas", asegura Diego Bernardo, concejal de Recaudación y Rentas del Ayuntamiento.

Por partes, uno de los puntos que más ampollas levanta es la previsión de ingresos por multas. El año que viene el Ayuntamiento prevé unos ingresos de un millón de euros. La conclusión del PP, como ayer explicaba Víctor López de la Parte en rueda de prensa, es que "nos van a freír a multas durante el año que viene". El equipo de Gobierno lo niega. "Durante este año, y falta por contabilizar más de un mes, ya se han puesto multas por valor de 887.000 euros", asegura Diego Bernardo, por lo que la previsión de un millón "no sería tan elevada". Pero apunta más allá el concejal. La cantidad que suman todas las multas permanece prácticamente invariable desde el año 2013, con el entonces Gobierno de Rosa Valdeón. "No se multa más, pero entonces la mitad de las multas no se tramitaban, el PP sabrá las razones", apunta el concejal.

Desde el equipo de Francisco Guarido insisten en que no hay impuestos más elevados. El único que sube para el año que viene, reconoce Bernardo, es el impuesto de circulación que pagan los conductores por sus vehículos. "Llevaba años sin actualizarse y se ha hecho conforme al IPC, aún así sigue siendo de los más bajos de Castilla y León". Se suman además dos tributos nuevos, el que pagarán los dueños de los algunos perros (nueve euros al año) y el de los cajeros de los bancos que estén en la vía pública, dependiendo estos últimos de su ubicación. El resto de impuestos, insisten desde el Ayuntamiento, están congelados. "Lo peor es que la oposición lo sabe, porque para subir los impuestos hay que traer las ordenanzas a Pleno, algo que no se ha hecho. Por eso insistimos en que mienten a sabiendas, como mentía Clara San Damián cuando en 2017 también decía que nos iban a freír a multas, lo mismo que dicen ahora".

Sin embargo, esto no es excusa para el Partido Popular. López de la Parte denunció ayer que las previsiones por ingresos del IBI son un millón de euros superiores a las del ejercicio 2018, último con presupuestos municipales. Cierto es que no suben los tipos, ya que lo que sube es el valor catastral. El PP defiende que el equipo de Gobierno tendría que haber aprovechado el margen todavía existente para compensar la subida catastral con una bajada de tipos. Hacer esto es, para Bernardo, "una irresponsabilidad", porque "si el día de mañana pedimos una revisión catastral, que dura diez años, y ya lo tenemos al mínimo, no habría margen para amortiguar".

Sobre el resto de incrementos, como los vados o las licencias de obra, el Ayuntamiento se refugia en una previsión de mayor actividad. "Es evidente que ahora hay más obras que hace unos años", subraya Bernardo. "A más actividad, mayores ingresos sin necesidad de subir los impuestos, algo que sí hizo el PP, cuando los subió un 30% para pagar los 18 millones de euros que debían a proveedores".

"Poco ambiciosos"

Por lo demás, David Ángel Hernández, concejal del Grupo Popular, aseguró que los presupuestos que aprobará la mayoría absoluta del equipo de Gobierno son "tristes y decepcionantes" y asegura que Guarido "ha perdido la imaginación y la valentía para luchar por Zamora". Hernández asegura que son unos presupuestos "ideológicos" porque "sube la recaudación para engordar la estructura del Ayuntamiento pero no destinan dinero a inversiones ni a favorecer la economía".