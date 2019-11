"Elecciones transparentes" denuncia errores formales en el recuento de los votos

La plataforma Elecciones Transparentes, que durante las últimas semanas viene realizando "una labor de vigilancia por la limpieza del proceso electoral", ha presentado una denuncia ante la Comisaría Nacional de Policía por lo que considera varios incumplimientos de la Ley Electoral.

"Tras acudir los días de escrutinio, hemos comprobado que en Zamora no se ha realizado un recuento manual de los votos de las actas, como dicta la Ley Electoral, sino que sólo se han cotejado con los resultados provisionales que ofrece Indra, dándolos por válidos", aseguran los representantes de la plataforma en Zamora.

En la denuncia, presentada ante la Policía y a la que ha tenido acceso este diario, se ponen sobre la mesa supuestos incumplimientos de los artículos 106 y 108 de la normativa electoral, "en las que se establece que hay que contar las actas una a una y sobre por sobre, lo cual no se realizó". En cuanto al escrutinio del voto, "no se leyó por parte de la Junta Electoral el escrutinio, si no por funcionarios". El secretario, dice la denuncia, tampoco leyó en voz alta las obligaciones con respecto a las elecciones.

El denunciante, Andrés Prieto, llama además la atención sobre la rapidez de un proceso que, indica, "debería ser muy minucioso". "Todo se realizó entre las ocho y media de la mañana y las once de la mañana", asegura.

Elecciones Transparentes se define a sí misma como "una organización ciudadana independiente, que no recibe subvenciones y defiende la salvaguarda de la limpieza de los procesos electorales". Con todo, es destacable que ninguno de los representantes de los partidos presentes en el recuento definitivo elevó queja alguna con respecto al recuento, por lo que lo dieron por bueno. En cualquier caso, y de existir, se trataría de meros errores formales que no deberían tener ninguna influencia en el proceso electoral.