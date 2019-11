La ONCE alerta del riesgo que provoca circular en patinete eléctrico por la acera

La delegada territorial, Clara San Damián, junto a los representantes de la ONCE.

La delegada territorial, Clara San Damián, junto a los representantes de la ONCE. Emilio Fraile

Circular con un patinete eléctrico por aceras o zonas peatonales puede provocar un accidente "grave" y resulta especialmente peligroso para los ciudadanos que padecen problemas de visión. Así lo aseguró este miércoles el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, durante su visita a Zamora, donde se reunió con la delegada de la Junta en la provincia, Clara San Damián.

Pérez reconoció que "la convivencia" entre los vehículos y las personas con discapacidad visual no es sencilla, y abogó por delimitar bien los espacios por los que pueden circular las máquinas: "No hay una solución fácil, pero entendemos que los peatones tienen que ir por las aceras y los vehículos, bien por la calzada, o bien por sitios intermedios, pero claramente diferenciados", argumentó el representante de la ONCE.

El responsable de la organización en Castilla y León subrayó que la aparición de los patinetes eléctricos en las ciudades se enmarca en un momento en el que los núcleos urbanos "cada vez están más peatonalizados" y, en muchas de las vías principales, "no es sencillo distinguir la mitad del lateral de la calle" para las personas invidentes.

A juicio de Ismael Pérez, estas peticiones de la ONCE tienen que ir acompañadas de "cambios en la normativa", como ya ha advertido también la propia Dirección General de Tráfico, en aras de evitar sucesos graves o incluso irreparables para algunas personas.

De hecho, como constató el representante de la ONCE, estos conflictos ya se han visto en algunas ciudades: "Cualquier persona con algún problema de carácter sensorial está en riesgo", comentó Ismael Pérez, que indicó también que el asunto se torna urgente ante la inminente llegada de la Navidad, una época en la que muchos ciudadanos elegirán el patinete eléctrico como regalo para sus seres queridos.

Más allá de el tema de los patinetes, Ismael Pérez aportó algunos datos sobre la implantación de la ONCE en la provincia de Zamora. La organización cuenta actualmente con 280 afiliados y con 55 vendedores de productos de juego.