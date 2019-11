El PP habla de "hachazo fiscal" en Zamora y el equipo de Gobierno les acusa de mentir

Los presupuestos municipales del año que viene cuentan con un aumento de la recaudación municipal de 1,2 millones de euros. Hasta aquí los datos. Esta cifra ha propiciado un cruce de declaraciones entre oposición y equipo de Gobierno, algo habitual antes del debate de los presupuestos en el Pleno. La oposición habla de "sablazo" (PSOE) y "hachazo fiscal" (PP) mientras el equipo de Gobierno se muestra tajante: "mienten, y además saben que mienten".

Por partes. Los concejales populares Mayte Martín Pozo, Víctor López de la Parte y David Ángel Hernández han detallado hoy en rueda de prensa unos datos que consideran "sangrantes" para el bolsillo de los zamoranos. En la misma línea de lo manifestado ayer por David Gago, del PSOE, el PP habla de una subida de la presión fiscal en la provincia. "Los ingresos por IBI aumentan en un millón, los de las multas un 30%, los de la ORA un 22% y los de la grúa lo hacen hasta los 100.000 euros".

Llamativo el caso de las multas. PP y PSOE comparten el diagnóstico de que la Policía "nos va a freír a multas" el año que viene. Sin embargo, el concejal de Recaudación y Rentas, Diego Bernardo, asegura que los datos apenas han cambiado con respecto a otros años. "No va a haber más multas, pero ha mejorado la gestión", apunta. Así, según los datos aportados por el propio Ayuntamiento, ya en 2014 (con el Gobierno, entonces, del PP) se pusieron multas por valor de casi 880.000 euros. "Lo que pasa es que solo se gestionaron la mitad. No es que haya más multas, es que antes se ponían multas y después no se tramitaban", resume Bernardo.

Los datos de este año, a día de hoy, hablan de unos ingresos por multas en Zamora de 887.000 euros. Las cifras son prácticamente calcadas a las de hace cinco años, lo que a juicio del equipo de Gobierno espanta el fantasma de una mayor presión. "Si hoy estamos en esas cantidades y todavía queda más de un mes para cerrar el ejercicio, no es descabellado hablar de unas previsiones de un millón", apunta el concejal del ramo.

Por lo demás, IU asegura que no hay subida de impuestos. El tipo del IBI no aumenta, lo que lo hace es el valor catastral. El PP dice que el Ayuntamiento debió bajar los tipos pero el equipo de Gobierno lo considera "irresponsable". El resto de tributos no varían. "Para que aumenten los tributos y tasas hay que llevar la ordenanza a Pleno. Eso solo ha pasado con el impuesto de circulación, que se ha actualizado con el IPC y que llevaba años congelado. Saben que no suben los impuestos, pero lo dicen. Mienten y lo saben", afirma tajante Diego Bernardo.