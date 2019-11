Fredy Vacas presenta mañana su última novela, "Reyes sin trono", de ambiente medieval

La escritora Fredy Vacas Montero presenta mañana, jueves, a partir de las 18.30 horas en la librería Mil Hojas de la calle San Torcuato su última novela, "Reyes sin trono", ambientada en el medievo y con Pedro Osorio, "el pellitero" como protagonista.

El grupo Capitonis Durii se encargará de la "performance" con la que se amenizará la presentación literaria, en la que la autora firmará ejemplares a los lectores que adquieran el volumen, que sigue a las anteriores entregas "Sombras del pasado" y "La duquesa errante".

Fredy Vacas es salmantina de nacimiento y zamorana de adopción. Ha construido la novela en torno a la Edad Media en Zamora y más en concreto al episodio del Motín de la Trucha.

"Los Reyes sin trono es la historia de la familia de Pedro Osorio, "el Pellitero" y de la lucha por los derechos del pueblo. Como trasfondo de la novela he puesto en Motín de la Trucha. Estamos en el siglo XII, cuando Zamora era bastante pujante. Trato de contar cómo se vivía en Zamora, la lucha por crearse una vida, y como el líder, Pedro Osorio, es el que saca un poco al pueblo de la opresión", explica Fredy Vacas Montero.

El proyecto del libro "lo tenía preparado desde hace ya tiempo, lo que pasa es que empecé con la novela anterior y ya lo tenía un poco relegado. Me he tenido que documentar para saber cómo era Zamora en ese siglo, sus calles y cómo vivía la gente". Herminio Ramos ha sido una de sus fuentes, junto con el Archivo o Internet. "Me surge una idea y es la que intento plasmar. Escribir es una inquietud que tengo y es algo que hago con mucho agrado, no me supone ningún trabajo. Y el medievo me gusta muchísimo, es la segunda novela que ambiento en esa época". Libros como "Los tres mosqueteros" y "El conde de Montecristo" son dos de sus libros preferidos.

Pedro Osorio "es un líder con valores como la lealtad, la voluntad, el control o el valor que arrastra al pueblo que a su vez desea ese liderazgo. Intento recrear como era la Zamora de ese siglo y cómo vivía la gente. Y para mi las leyendas muchas veces superan a la historia y de hecho en este libro mezclo la leyenda con la realidad, Que cada cual lo interprete luego como mejor le vaya. Al Motín de la Trucha le introduzco otros personajes y otra trama".

Editar un libro con la fórmula de autoedición, reconoce "es bastante complicado", aunque tiene ayuda por parte del área de Cultura de Ayuntamiento y Diputación, la Fundación Caja Rural o la difusión de los medios de comunicación locales.

La artista Begoña Junquera ha sido la encargada de realizar las ilustraciones, dibujos a plumilla del Puente de Piedra, Portillo de la Traición o la Lealtad o la fachada del Obispo de la Catedral, entre otros.