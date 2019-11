La FRAH acogerá cursos de español para alumnos extranjeros de la USAL en 2021

La Fundación Rei Afonso Henriques acogerá cursos de español de la Universidad de Salamanca a partir del curso 2021-2022. El proyecto, planteado por Zamora 10 en el documento que recoge los objetivos de la asociación para el desarrollo, saldrá adelante al estar de acuerdo todas las partes implicadas. La Diputación de Zamora ve con buenos ojos la utilización de la FRAH para la realización de estos cursos, máxime teniendo en cuenta la experiencia de la fundación en asuntos como este. La Universidad de Salamanca, por su parte, está interesada en ampliar la llegada de estudiantes de español pero cuenta ya con una ciudad en la que se antoja complicado buscar nuevas ubicaciones. En este sentido Zamora tiene ventaja por su cercanía a la capital charra y por la existencia en la ciudad de un Campus propio de la USAL.

Los cursos de español para extranjeros que desarrolla la Universidad de Salamanca, de una duración variable, cuentan en ocasiones con más de cien estudiantes que llegan desde distintos puntos del mundo, lo que puede dar una idea del aspecto dinamizador de la economía que tendría en la capital. Son, además, personas de un elevado nivel adquisitivo. La fecha que en principio se pondrá sobre la mesa es que los estudiantes comenzaran a llegar a Zamora en el curso 2021-2022. La USAL se encuentra en estos momentos ofertando ya las plazas para el año que viene, por lo que pensar que en septiembre puede haber estudiantes en las calles zamoranas es poco realista. Los impulsores de la iniciativa, según la información recogida por este diario de fuentes muy bien informadas, aspiran eso sí a una especie de "proyecto piloto" que ya pudiera traer a Zamora a unos cincuenta estudiantes el próximo año.

No ha sido sencillo que el proyecto cristalizara. La USAL exige no solo unas instalaciones dignas para los estudiantes –que además tienen que ser propiedad de una institución pública, no pueden ser privadas–. También es necesario que la ciudad que quiera acoger estos cursos pueda ofrecer una serie de actividades culturales complementarias a los estudios que la universidad considera fundamentales para los estudiantes. Excursiones, visitas guiadas a la ciudad, cursos complementarios, actividades deportivas, enológicas y de ocio se tienen que poner sobre la mesa para conseguir que los estudiantes lleguen a Zamora. Además, la ciudad debe contar con una suficiente oferta en residencias para albergar a los alumnos.

La puesta en marcha de estos cursos apuntala la ya buena relación de Zamora 10 con la USAL, como se ha demostrado en la puesta en marcha del máster en Maestro Quesero, que finalmente verá la luz el próximo curso en el Campus Viriato.