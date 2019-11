Cartas sin destinatario

La nueva tasa por tenencia de perros que el Ayuntamiento de Zamora comenzará a cobrar a partir del año 2020 continúa generando polémica. Y es que, en las últimas jornadas, propietarios de animales han recibido en sus viviendas una misiva con el departamento municipal de rentas como remitente en la que se explicaba el primer paso de este trámite de obligado cumplimiento para todos los dueños. La indignación, sin embargo, ha llegado por parte de aquellos ciudadanos que han recibido la carta y cuyos canes llevan varios años fallecidos. Nadie hasta ahora los ha sacado del censo y por eso se ha formado cierto malestar unido a un importante enfado. Unas aguas turbias que desde el Consistorio han querido calmar.

El concejal de Hacienda, Diego Bernardo, ha explicado las razones que han llevado al Ayuntamiento de Zamora a enviar esta misiva a miles de zamoranos. "Se trata de una carta simplemente informativa en la que se explica a los propietarios que en el censo aparecen perros a su nombre", ha señalado. "Lo que intentemos con esta carta es, precisamente, depurar el censo", ha añadido. "Sabemos que las cifras del censo canino no se ajustan del todo a la realidad porque existen propietarios que, por diferentes razones, no dan de baja a sus perros una vez fallecen y precisamente lo que buscamos es que ahora se den de baja los que ya no vivan", ha comentado el edil de Izquierda Unida.

El malestar ha nacido entre determinados ciudadanos que han recibido esta carta y cuyos perros llevan años fallecidos. Así lo ha denunciado el grupo municipal del Partido Popular a través de su viceportavoz, Víctor López de la Parte. "Pretenden girar recibos con perros que han muerto. Conocemos casos en los que han avisado del impuesto a perros que llevan diez años muertos y que ahora mismo tendrían 27 años", ha indicado el concejal. "¿Cómo va a demostrar un dueño de uno de estos animales que su perro falleció hace quince años?", ha señalado.

La cuestión a dirimir es en quién recae la obligatoriedad de dar de baja del censo a un perro que ha muerto. Para el Partido Popular, esta responsabilidad recae únicamente en el Ayuntamiento. No obstante, el Consistorio no tiene forma de actualizar su censo canino si el propietario no informa de la muerte del animal. Así lo explica Diego Bernardo, quien además ha pedido a los dueños que realicen este trámite. "Cuando un perro muere, se debe comunicar al veterinario para que lo dé de baja. Y quien no lo haya hecho, puede realizarlo en cualquier momento a través de un veterinario o mediante el Colegio de Veterinarios de Zamora", ha indicado el concejal encargado del área.

Por el momento, este será el único papeleo que tendrán que cumplimentar los propietarios de los animales. A partir del mes de enero, llegará el turno para que quienes tengan la exención de la denominada "tasa cero" puedan solicitar su acogimiento en la oficina municipal de Recaudación.