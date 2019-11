El Ayuntamiento se niega a pagar "hasta cuatro millones" por expropiar Las Pallas

El proyecto de actuación para el desarrollo del sector Río Pallas, en la parcela de La Aldehuela donde se instalan los "caballitos", será aprobado esta tarde tras cumplimentar todos los trámites legales requeridos. Pese a la oposición de los vecinos de la zona y las alegaciones presentadas por diferentes colectivos, el expediente cuenta con todos los informes a favor y el promotor tiene el derecho de construir las ochenta viviendas que se encuentran en sus planes. A todo ello hay que sumar la negativa del Ayuntamiento de Zamora para zambullirse en una batalla legal de expropiación que sería demasiado costosa para las arcas municipales, con estimaciones de entre tres y cuatro millones de euros, por un terreno "de escaso valor histórico y medioambiental". Por lo tanto, los nuevos edificios podrán ser una realidad.

Varios han sido los escollos a los que ha tenido que enfrentarse el desarrollo urbanístico del sector Río Pallas, aunque todos ellos han sido salvados y por eso una comisión ordinaria municipal dará hoy luz verde al proyecto de actuación. El informe de la Confederación Hidrográfica del Duero, dependiente del estado, es favorable en todos sus términos. Este documento garantiza que los terrenos no son inundables y que existe posibilidad de abastecimiento para todos los nuevos vecinos, desdiciéndose así de un informe previo en el que aludía a una "posible" insuficiencia de recursos hídricos. Igualmente, la Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno al proyecto y la Diputación Provincial, por omisión, dado que ha prescrito el plazo sin pronunciamiento, también ha solucionado de manera favorable.

En materia de alegaciones, los vecinos de Corbeta 1 y 6 habían aducido que, cuando compraron sus viviendas, sentían la seguridad de saber que no se podía edificar frente a ellas al existir una pista deportiva y un aparcamiento. Un extremo que los servicios técnicos del Ayuntamiento han respondido alegando que, antes de comprar sus viviendas, podrían haber consultado en el PGOU que este desarrollo estaba planeado. No obstante, el mayor rapapolvo del expediente se lo lleva el Foro Ciudadano, a quien se le ha tumbado todas las alegaciones presentadas de manera motivada. Según el documento, la ordenación sí se ha tramitado dentro del plazo de vigencia de ocho años; no se ha producido "indefensión jurídica" respecto a unos convenios firmados por no haberse suscrito entre la propiedad y el Ayuntamiento; las alturas son las preceptivas; y tampoco existe indefensión por "no haber facilitado copia del expediente", dado que los documentos habían estado en la página web municipal por el plazo de exposición.

De esta manera, el expediente ha superado "limpio" la criba en materia legal urbanística y será dado de paso durante la comisión que se celebra este miércoles.