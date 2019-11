"Con formación, trabajo, esfuerzo y actitud, los sueños se cumplen"

A. P.

Elsa García Santos, responsable de la Unidad Territorial de i-DE en Zamora, es una de las ponentes del evento eWoman 2019, que se celebrará el jueves en el Consejo Consultivo.

Natural de León, es ingeniero Industrial y técnico de Nivel Superior en Evaluación y Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad de León. En 2007 comenzó a trabajar en Iberdrola Ingeniería y Construcción.

–¿Por qué apoya Iberdrola el evento eWoman Zamora?

–La igualdad efectiva entre hombres y mujeres es uno de los pilares clave sobre los que basamos nuestra actividad, pero también nuestras relaciones con las comunidades en las que operamos. Es el momento de actuar y eWoman es un canal extraordinario para poner voz y poner en valor la trayectoria profesional y los éxitos alcanzados por muchas mujeres. La diversidad es un factor determinante para las empresas y la sociedad. Tenemos que ser capaces de crear ecosistemas que promuevan la inclusión y la igualdad de oportunidades y valorar la diversidad de capacidades y formas de ver y hacer las cosas. La igualdad ha ganado grandes batallas, pero queda mucho por conseguir y este tipo de eventos nos permiten visibilizar los ámbitos de trabajo y reforzarnos en nuestros compromisos.

–¿Sobre qué va a hablar en su ponencia?

–Aprovecharé la ocasión para dar a conocer la organización de Iberdrola como modelo de empresa comprometida con la mujer y la igualdad de oportunidades profesionales, así como con todas aquellas mujeres con inquietudes y espíritu de superación, capaces de asumir liderazgo y responsabilidades sin que se tenga en cuenta su sexo o situación familiar.

–¿Cuál ha sido su experiencia personal?

–Prácticamente he desarrollado toda mi vida profesional en Iberdrola. Tras acabar la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de León, comencé a trabajar en empresas de mi entorno. Todas ellas eran familiares y yo buscaba explorar todas mis posibilidades profesionales, así que decidí probar suerte en una compañía grande. Me trasladé a Madrid para trabajar en Iberdrola Ingeniería y Construcción como ingeniera de proyectos internacionales de centrales eléctricas de ciclo combinado, nucleares y solares. Durante este periodo, afronté numerosos retos y posteriormente, realicé varios trabajos en España para obras de proyectos de Iberdrola. Luego fui mamá y decidí acogerme a una excedencia para cuidar de mi hijo y hacer un paréntesis en mi vida laboral de 18 meses. Cuando me incorporé, solicité la plaza de jefa de la unidad de mantenimiento de Iberdrola Distribución en Zamora, que es donde sigo realizando mi labor profesional. Durante mi trayectoria en la compañía, he comprobado que Iberdrola es una empresa donde hombres y mujeres cuentan con las mismas oportunidades y posibilidades de desarrollo. La política de conciliación familiar permite que las posibilidades de desarrollo de las mujeres en la empresa sean muy importantes. En igualdad avanzamos, pero no hay que despistarse, porque existen entornos que requieren de evolución: necesitamos estar en más sitios, tener representación en todos los ámbitos de la empresa, las instituciones, la política y no sentir todavía que tenemos que demostrar mayor valía por el hecho de ser mujer. Cada vez tiene que ser más habitual encontrar, como ha sido mi caso, a mujeres jóvenes trabajando en ingeniería y en obras, algunas de ellas como en el caso de Portugal, con más de 1.000 profesionales. A mí me tocó gestionarlo y los hombres representaban más del 95% de la plantilla. Confío que el trabajo de todos, también el nuestro si sirve de referencia, nos permita normalizarlo.

–¿Es importante que se visibilice el éxito femenino?

–Es imprescindible visibilizar a la mujer en su entorno profesional. Sus éxitos, por su puesto, pero también sus fracasos, como los de cualquier hombre. Las mujeres recibimos formación sólida, asumimos riesgos, tomamos decisiones, tenemos capacidad de liderazgo y mucha vía y todo eso tiene que ser conocido y reconocido profesional y socialmente. Las trayectorias de las mujeres tienen que ser visibilizadas para que sirvan de ejemplo a la sociedad, y sobre todo a las niñas y jóvenes, para educar en igualdad y para decirles que ellas, como ellos, pueden ser y hacer lo que elijan.

–¿Qué cree que va a suponer la jornada para las mujeres?

–Confío en que sea una jornada participativa y llena de oportunidades para conocer experiencias y proyectos de emprendimiento, que nos permitan reivindicar la igualdad de oportunidades como una de las herramientas más poderosas para conformar una sociedad más próspera. Las mujeres aportan valor a las empresas y a la sociedad y es un derecho y también una obligación seguir trabajando todos juntos para llegar hasta donde nos propongamos.

–¿Iberdrola fomenta la igualdad de género?

–La igualdad de género es una realidad dentro de la compañía. Mantenemos una apuesta firme por los profesionales y equipos como una de las claves de nuestro éxito y tratamos de generar un marco favorable de relaciones, basado en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y en la no discriminación. La compañía cuenta con una Política de Igualdad de Oportunidades y Conciliación y desarrolla numerosas iniciativas corporativas para la conciliación laboral y familiar, con el fin de incrementar la presencia femenina en el sector energético y potenciar el desarrollo integral de todas las empleadas. Esta estrategia, desarrollada en el negocio, la trasladamos también a otros ámbitos, como es por ejemplo el deporte femenino. La compañía es el principal impulsor del deporte practicado por mujeres y colabora con un total de 16 federaciones femeninas y da nombre a 23 ligas nacionales de diferentes disciplinas, logrando apoyar a más de 22.000 deportistas. Nuestro reto más ambicioso es introducir el deporte femenino en los hogares y contribuir a aumentar la visibilidad de las mujeres que practican deporte, sus logros y su manera de conseguir estos logros para fomentar la creación de nuevos referentes en la sociedad.

–¿Es habitual que las mujeres ocupen puestos de responsabilidad en Iberdrola como es su caso?

–Fomentar una representación equilibrada entre hombres y mujeres es uno de los principios básicos del grupo. Iberdrola se ha consolidado como la primera compañía del IBEX 35 por porcentaje de mujeres en su Consejo de Administración, que representa el 42,8%, casi el doble de la media española.

–¿Qué consejos daría a las mujeres para que alcancen sus metas?

–Que sueñen y estén convencidas de que con formación, trabajo, esfuerzo y actitud los sueños se cumplen. La mayor barrera en ocasiones somos nosotras mismas.