"La lectura hizo que surgiera en mí el deseo de crear las historias que me gusta descubrir"

La joven María Lorenzo Sánchez acaba de publicar una novela de fantasía "Monstruo de plata y marfil", un texto que ha presentado en la Biblioteca Pública del Estado, un centro que desde niña ha frecuentado.

–¿Cómo comienza en el mundo de la escritura?

–No tengo muy claro cuándo comencé a escribir dado que siempre he ido a la biblioteca, incluso cuando no sabía leer iba y miraba los dibujos de los libros. Al leer y leer surgió en mí el deseo de crear historias y poco a poco empecé a escribir. Sé que a los once años quería ser escritora porque participé en un concurso y tuve la suerte de lograr un accésit. Pese a que ahora cuando leo ese relato me parece malo, la verdad ese paso y mis profesores de literatura, que siempre me han animado a escribir, hicieron que prosiguiera con esta afición.

–Una afición que ha cultivado y le ha valido ser finalista en dos ocasiones en el certamen de microrrelatos que organiza la Asociación de Libreros de Zamora con motivo de la Feria del Libro.

–Uno fue en la categoría infantil y la otra en adulto. Este certamen hizo que por primera vez un texto mío fuera publicado, pues todos los años editan un librito con los finalistas. Verme en esos volúmenes me ha motivado a seguir escribiendo. En realidad, escribo más para mí y publicar ha sido algo que ha pasado y que me impulsa a continuar.

–Habla de escribir para uno mismo ¿qué género cultiva?

–Empecé con los relatos, con historias cortas. Paulatinamente fui ampliado la extensión y decidí probar con la novela. Tras varios intentos finalmente he escrito "Monstruo de plata y marfil" que me ha llevado cinco años. Escribo las historias que a mí me gustaría leer.

–¿Cómo surgió "Monstruo de plata y marfil"?

–A partir de un sueño empecé a preguntarse cosas sobre su protagonista y la historia, con el paso de los años, se fue transformando completamente. La protagonista es un ángel que al principio de la novela tiene que huir porque los demonios están ganando la guerra. La historia gira alrededor del viaje que realiza para averiguar qué ha sido de los suyos. Es totalmente de fantasía y yo misma fui descubriendo la historia según la iba escribiendo.

–¿Por qué ha optado por este género?

–Porque me muevo mucho entre la fantasía y la ciencia a ficción. Es el género que más he leído y donde más cómoda me siento escribiendo.

–¿Qué le mueve a dar el paso de publicarlo?

–He compartido muchas cosas que he escrito a través de un blog, que ahora mismo no está activo porque no tengo tiempo material para dedicarle. En él publicaba mis relatos o reseñaba libros y a partir de ahí pensé en mandar el manuscrito final a editoriales. Algunas me rechazaron, otras me ignoraron y finalmente este agosto Titanium, una editorial tradicional que apoya a los autores noveles, aceptó mi propuesta.

–Con 21 años publica su primera novela sin ser autoedición, ¿qué supone para usted este paso?

–Es un sueño cumplido. Más que el final del camino es el inicio porque veo que quizá tengo la posibilidad de, esforzándome y mejorando, poder intentar publicar más libros.

–¿Qué le movió inicialmente a colgar en las redes aquello que escribía?

–No lo sé la verdad. Cuando descubrí Twitter comencé a tener contacto con personas que le gustaba escribir y posteriormente surgió el blog. Me gustaba compartir mis textos, aunque los leyeran siempre las mismas personas, algunas de las cuales he acabado conociendo al comenzar la carrera en Salamanca.

–Pese a que le gusta la escritura cursa la carrera de Biología.

–Aunque parezca extraño me gusta mucho leer y escribir, pero a la hora de estudiar las materias de letras no me atraían. Sin embargo, las ciencias sí.

–Tras esta novela ¿qué proyectos tiene?

–Tengo dos proyectos entre manos. Estoy con uno de ellos de lleno. Estoy creando el universo y los personajes para crear un mundo lógico de una nueva novela. Voy escribiendo a mi ritmo y en el poco tiempo libre que me permite la carrera pues me gradúo este año.

–Usted perteneció al club de lectura juvenil "Los viernes nos vemos en la biblio" de la sección infantil-juvenil de la Biblioteca Pública del Estado.

–Sigo echándolo de menos. Fue una familia básicamente. No he vuelto a encontrar un grupo así en el tiempo que llevo en Salamanca. Lucía Domínguez, quien lo llevaba y que es un amor de persona, y todas mis compañeras compartían conmigo el amor por la lectura. Era fabuloso encontrarte con personas a las que le gustaba leer tanto como a mí. Éramos personas que leíamos por encima de nuestro rango de edad y nos comprendíamos mucho. Me ayudó mucho a seguir escribiendo porque leer y escribir va parejo.