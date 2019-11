Un filme alemán gana Etnovideográfica

El documental "How about having a fascination of mind" rodado en Corea del Sur y producido en Alemania se alzó con el Cencerro del Jurado, mientras que "Danzantes" logró el Cencerro de la Tierra y "897 km do Douro" consiguió el Cencerro del Público en la tercera edición del festival Etnovideográfica que concluyó ayer con una gala en el Teatro Principal. El acto contó con la actuación de Joyalada.